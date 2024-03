Belu habla de su éxito en redes: “No me lo planteaba, empecé a subir ‘tiktoks’ porque me aburría”

Belu sobre su éxito en redes: “Ni me lo planteaba, yo empecé a subir ‘tiktoks’ porque me aburría”

Belu sobre su éxito en redes: “Ni me lo planteaba, yo empecé a subir ‘tiktoks’ porque me aburría”

“Ella es una gominola caminando”. Con estas palabras ha recibido Chenoa en Tómatelo menos en serio a la que, probablemente, haya sido la vendedora de chuches más famosa del país, Belén Santo o Belu, su nombre en redes.

Un halago al que la influencer solo ha podido responder con un encantador “qué bonito eso”.

A pesar de estar magullada por un incidente con un perro salchicha en su última noche de fiesta —“pensaba que me había desfigurado”, ha llegado a comentar debido a que la mordedura del can en el labio,le provocó una fuerte hemorragia—, Belu ha demostrado que la dulzura de las golosinas que vendía en la tienda de Vitoria no se puede comparar con la suya propia.

Todo empezó en 2022 con un vídeo grabado en su espacio de trabajo, en el que contaba una anécdota con un niño no oyente, y en el que demostraba la naturalidad que caracteriza a esta creadora de contenido. “Fue una locura”, ha comentado respecto al impacto que genero su publicación. “Vino mi exnovio a enseñármelo y la chica que estaba atendiendo se asustó porque pegué un berrido…”.

Aunque la joven uruguaya —que también cuenta con ascendencia italiana y portuguesa; “mis colegas dicen que soy la ONU”— se dio a conocer con dependienta de chuches, lo cierto es que ha trabajado como camarera o captadora de socios para una ONG durante años.

Un empleo que ha llevado a Ventura a recordar que estos profesionales son sus “enemigos”, pues considera que, en calidad de reportero, le quitan posibles candidatos para realizar su trabajo.

Actualmente Belu se dedica exclusivamente a la creación de contenidos, una ocupación que le supone una gran carga de trabajo. “Hay días que no hago nada y días en que no paro. Lo que no voy a decir es que sea un trabajado duro…”, ha confesado la influencer.

Gracias al impacto de sus publicaciones, Belu ha conseguido incluso llegar a los Premios Ídolo, con un outfit muy elogiado por el equipo del programa y que ha tenido a bien destacar que se lo confeccionó su madre, "que tiene una tienda de vestidos de novia” (MaryLou L'atelier en Vitoria).

Su rápido ascenso no ha hecho que la uruguaya haya cambiado su forma de ser. “Se tiene una imagen de los influs... y luego son como cualquiera”, ha indicado, a pesar que sus nuevos ingresos no han hecho comience a darse caprichos, pero sí que han repercutido generosamente en su círculo. “No quiero que suene como que soy una chica superguay, pero gasto mucho dinero en invitar a la gente”.

Esa relación con lo más granado de la escena digital ha hecho que sus seguidores aumenten de forma exponencial y, como consecuencia, muchos de ellos intenten ligar con ella a través de las redes, aunque a ella ni se le pasa por la cabeza. A este respecto, Belu ha recordado que aún mantiene su “crush con Quevedo”, que de vez en cuanto ve sus stories de Instagram porque lo tiene “en mejos”.

Como no podía ser de otra forma, el equipo de Tómatelo menos en serio le ha propuesto unos cuantos retos en los que Belu ha demostrado algunas habilidades ocultas.

Por un lado, la creadora de contenido ha demostrado que aún mantiene un absoluto dominio en lo que se refiere al mundo de las gominolas, dejando asombrado a todos los presentes; y por otro, pese a declarar que los viajes se le dan “fatal”, Belu ha preparado una maleta que haría las delicias del mismísimo Willy Fogg.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa