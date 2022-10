Blas Cantó se ha pasado este viernes por Tómatelo menos en serio para hablar con Chenoa de música, Eurovisión y... sexo. ¿Por qué no?

El representante de España en Eurovisión 2020 y 2021 ha empezado con una confesión. “Ahora no puedo cantar Voy a quedarme. Se me hace duro”, ha dicho sobre el tema dedicado a su abuela y quedó en 24ª posición en el Festival europeo de la canción.

Blas Cantó asegura que es un tema muy personal y que pronto lo incluirá en su repertorio. "La recuperaré en breve porque sino la gente me mata", ha añadido el cantante que al volver de Róterdam reconoció que la experiencia eurovisiva fue muy bonita pero "iba acompañada de un dolor muy grande", el de la pérdida de su abuela.

La historia detrás de su canción 'Marte'

La canción que ahora canta Blas Cantó es Marte, su nuevo single, cuyo título tiene una historia muy curiosa.

“Lo más lógico es que se llamara Ganas de más, Ganas de Blas, pero no sabíamos cómo escribirla”, ha dicho refiriéndose a que no sabían sin poner un signo de puntuación o más escrito con letras.

Así fue cómo se descartó ese título para optar por el actual: "Le llamamos Marte porque engloba todo lo que es".

La canción tiene varios secretos, la frase "Siempre que te tengo delante | Me tienes en Marte |Y me quedo sin aire" no era exactamente así. La cambiaron porque Blas Cantó no era capaz de cantarla. “Realmente me quedaba sin aire, la frase no era así”, ha contado sobre esa frase que es la que más le gusta a Chenoa.

"Me sigo quedando sin aire pero al final quedaba guay porque la música se paraba", ha añadido.

También el vídeo tiene un secreto, por el cambio de imagen y de look de Blas Cantó. Blas Cantó viste mucho más colorido de lo habitual pero no responde a ninguna estrategia, fue fruto de la casualidad y de la necesidad.

El día anterior a grabarlo, le preguntaron qué ropa iba a llevar y llegó el problema. No tenía nada pensado y empezó a buscar por internet. “Este vídeo no tiene estilismo no tiene nada”.

Blas Cantó, un eructo fuera de contexto y una revelación sexual

Marte sigue a su anterior single, El bueno acaba mal. De ahí que en Tómatelo menos en serio le hayan propuesto convertirse en malo, para que las cosas le salgan bien.

Se ha metido de lleno en el papel —ya lo hizo en el videoclip de la canción— y ha sacado de lo más profundo un eructo que ha dejado a Chenoa y a Ventura alucinados. "Lo que más me mola es que el eructo no lo van a contextualizar", ha bromeado.

Blas Cantó no se ha ido sin responder las preguntas obligadas de Tómatelo menos en serio. Ya sabemos que su noche más legendaria fue en Canarias, una noche que quiso ligar con un argentino y convirtió en sus primos a todos los fans que se le acercaban para pedirle una foto (decía que era para mandar a alguien de casa), y también sabemos cómo es en la cama.

“En el sexo soy hablador", ha contado a Chenoa. "A la otra persona le desconcierta, le saca del rollo”.

La confesión viene por la pregunta que le dejó en la botella Sandra Barneda, que quiso saber cuál es la palabra que más le excita cuando está en faena. Para Blas no hay ninguna, son todas.