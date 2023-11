Briten (Ana Brito): "Lo peor que llevo de Xuso Jones es que es un bien queda de verdad"

Una amiga común presentó a Briten (Ana Brito) y a Xuso Jones y a los dos influencers les bastó muy poco para darle forma a su podcast Poco se habla.

"Quedamos varias veces y a la segunda o tercera comentamos que nos gustaría hacer un podcast. '¿Lo hacemos?' '¡Venga lo hacemos!'. Y tal cual estábamos comiendo nos metimos en una sala de un restaurante, hicimos un vídeo en el que empezamos a amenazar a las marcas para que nos patrocinasen", ha contado la influencer a Chenoa y Ventura en su visita a Tómatelo menos en serio.

Juntos han creado un tándem de éxito, que ha encontrado su secreto en la buena conexión. "Es muy importante cuando trabajas con gente conectar, sino se nota. La peña cuando te ve, lo nota", ha apuntado Briten, que está segura de que "si haces un estudio entre los podcasts que más éxito tienen, saldrá la conexión entre la gente que lo lleva".

Compañero de Chenoa y Briten

Xuso y Briten se entienden a las mil maravillas; aunque si hay que sacarle los colores al murciano, a Briten no le tiembla la voz.

"Xuso nos diría que sí a las dos, es un bien queda de manual", ha dicho sobre el también compañero de Chenoa en Operación Triunfo. "Lo peor que llevo de Xuso es que es un bienqueda de verdad, nunca dice nada malo de nadie, siempre ve el lado positivo de todo... Es Suiza. Es que no se moja...", ha insistido sobre su compañero.

No contenta con esto, Briten ha continuado hablando y le ha dado una de cal y otra de arena a su compañero. "No tiene maldad. Lo que le pasa es que no se moja", ha añadido sobre el también influencer, que les ha mandado un mensaje de vídeo a ambas reconociendo que "son las mejores compañeras del mundo" y apuntando que "es una suerte" tenerlas a su lado.

No se podía esperar otra cosa, dado el perfil previo trazado por Briten, que también ha reconocido que "es imposible no querer a Xuso".

El lío de Chenoa con Esperansa Gracia

En la entrevista, Briten ha profundizado en su podcast y ha contado cuál es la entrevista que más les ha gustado hacer desde que empezaron su andadura juntos. "Hablo también por Xuso porque lo hemos comentado y ha sido la de Esperansa Gracia. Ha sido un descubrimiento de persona. Fue una conversación tan humana, tan real, tan cero postureo, que salimos los dos un poco enamorados", ha dicho provocando la confusión de Chenoa.

La presentadora del late night de Europa FM ha asentido hablado del misticismo de la invitada, lo que ha llevado a Ventura a darse cuenta de que algo raro estaba pasando. ¡Chenoa ha confundido a Esperansa Gracia con Esperanza Gracia! ¡Apaga y vámonos!

"Esperansa Gracia es una niña que hace humor, que hace unos vídeos divertidísimos", le ha aclarado Briten, que también ha dado el nombre de su invitado soñado: "Iker Jiménez de Cuarto Milenio. No puedo parar de escribirle".

La responsable de Poco se habla también ha hablado del giro que ha dado el programa esta temporada y ha reconocido que, aunque se están centrado más en las entrevistas personales, quieren cambiar. "Queremos volver a la esencia porque nos parece más divertido para la audiencia", ha apuntado.

La noche legendaria de Briten

Chenoa también ha preguntado Briten por su noche más legendaria, que vivió cuando tenía 18 años y se fue de fiesta a Pachá. Esa noche bebió un poco más de la cuenta y acabó perdiendo los dientes en un bordillo.

"Me pusieron unas fundas y me fui a ver a mi mejor amiga a Bruselas. Hay cervezas con muchísimos grados que son peligrosas. Me bebí una y me levanté al día siguiente en una casa que no era mía", ha contado reconociendo pensando que se había acostado con alguien. No fue así. "Me di la vuelta y vi a mi amiga. Le digo, ¿qué ha pasado? Se empieza a reír, me señala al espejo y yo había perdido mis dos dientes. Me quedaba una semana en Bruselas sin dientes. Aprendí a decir en francés que no tenía dientes y nadie se daba cuenta", ha contado sobre su noche legendaria que terminó en viaje legendario.

