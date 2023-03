Carolina Yuste y Camila Sodi, sobre sus personajes en 'Sin huellas': "¿Quién se come los marrones en este mundo?"

Carolina Yuste y Camila Sodi han empezado su visita a a Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM, hablando de su noche más legendaria como amigas.

Las protagonistas de la serie Sin huellas, que se estrena el 17 de marzo, han entablado una sólida amistad durante el rodaje. "A las 4 de la mañana en un puerto a menos no sé cuántos grados... Yo pasé mucho frío y me sorprende que en la cámara no se ve ese momento de vaho", ha contado Yuste sobre esa experiencia. "Pero nos faltó un poco de esto [bebida] para calentar", ha matizado Sodi sobre ese día/noche de rodaje.

En la serie Carolina y Camila son dos limpiadoras con un pequeño problema, que ha resumido en una simple frase. "Al final en este mundo en el que vivimos, ¿quién se come los marrones?", ha lanzado la pregunta Camila, a lo que Carolina ha respondido: "¡Los pobres"".

"Te ríes y jajajaj, pero en el fondo habla de algo que es muy importante que es esto, la disparidad", ha añadido la actriz mexicana.

Carolina ha dado más detalles de la trama: "Son dos mujeres de una minoría en trabajos precarizados, una gitana y una inmigrante mexicana ilegal, que llegan a una casa en las que le han metido un marrón porque son las culpables perfectas a las que nadie va a creer".

Sin huellas es, se podría decir, un paella western. "El código de la serie sí que tiene que ver con algo muy spanish, y qué hay más spanish que la paella. La serie une esos dos mundos, el mundo de la paella y de lo que somos y el despropósito que somos, con esta cosa del western", ha exoplicado Yuste.

Rodaje sin maquillaje

Carolina y Camila no aparecen maquilladas en la serie, o no lo aparecen embellecidas con el maquillaje. "Nos maquillaron para vernos peor, lo cual es increíble. A mí me pusieron los labios del color de la piel", ha contado sobre este tema Camila.

"No tenía mucho sentido que de repente dos limpiadoras que trabajan en un hotel en Alicante fueran como estrellas de Hollywood", ha puntualizado Carolina.

Eso no quita para que no hubiese un equipo de maquillaje, lo había para corregir brillos o granos, y también para darles más realismo a sus personajes. "Nos vemos tan mal porque hay un equipo de maquillaje, no porque las chicas sean tan feas", ha reído Carolina, quien defiende que "cuanta más verdad hay en un curro como el de actriz, más lo compras". "Si dos guapísimas están limpiado, ¿quién lo quiere ver? Es más, ya lo hemos visto".

Un casting en pijama... de conejo

El casting de Camila no fue tampoco muy glamouroso. La actriz se enfrentó a la prueba por videollamada a las 15:00 hora española, lo que en México era las 7:00 de la mañana.

"Me pilló en pijama... de conejo", ha contado sobre la prueba que hizo un día de mucho frío y se puso la capucha del pijama, con orejitas. "Además se nos cortaba todo el rato, estábamos haciendo la secuencia y Camila se quedaba como 'bueno...'. Fue tal el despropósito que era lo que necesitaban para la serie".

Un despropósito que salió bien y del que nació esta amistad llena de risas y de buenos momentos, como han mostrado las actrices durante la entrevista. "Es que yo no puedo aguantarla", ha reconocido Carolina, que durante el rodaje ha vivido bastantes ataques. Llegaron a llamarlas al orden porque no podían parar de reír.

