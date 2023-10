Charlie Pee enseña el tatuaje que se hizo una noche fiesta: "Me meo de risa al verlo"

Cualquier noche es legendaria para Charlie Pee, pero si tiene que elegir una se queda con su historia reciente en un castillo de Mataró (Barcelona).

"Pinché porque ahora también soy DJ. Eran las cuatro de la mañana, había una tatuadora y dije 'yo también quiero un tatuaje'. Me hice este que pone Tatuatge [tatuaje en catalán]", ha contado nada más arrancar su entrevista con Chenoa y Ventura en Tómatelo menos en serio. "Cada vez que lo veo, me meo de risa".

Charlie Pee enseña su 'Tatuatge' en 'Tómatelo menos en serio'.

Otra de sus noche legendarias la vivió en Andorra al inicio de su carrera. El día de San Valentín iba a participar en un concurso de monólogos y, ya que coincidía con una fecha tan señalada, su plan era irse con su novio a disfrutar. El día anterior la dejó y se tuvo que ir sola.

La habitación estaba preparada modo pareja, así que la dejó rápido y se fue a un bar a beber. Acabó haciéndolo más de la cuenta y se subió al escenario "un poco borracha": "Era todo muy deprimente, empecé a leer mi texto, dije 'no quiero hacer esto, ayer me dejó el novio y la gente empezó a reírse'. Allí nació mi 'que nadie me vote, que nadie me vote, no quiero volver' y tuve que volver a las tres semanas sola para la final. Quedé segunda".

El divertido cartel de su show 'Mamasita'

También legendaria fue la noche que muestra en el cartel de Mamasita, su espectáculo de stand-up con el que está recorriendo España.

"El cartel lo hice yo porque quería que todo estuviese hecho por mí, encontré en Canva estas letras y dije, 'voy a probar una foto al azar a ver qué tal queda' y la primera que tenía en verano era esta de un campo meando en Menorca. La puse y dije, tiene su aquel", ha contado sobre la imagen en la que hace un guiño a su apellido artístico. Pee es mear en inglés.

"Todo está muy hilado", recalca la cómica para la que en el mundo del espectáculo no hay públicos buenos o malos. "Hay públicos que han acertado y otros que no han acertado lo que van a ver. El público siempre es bueno, lo que pasa es que a veces no escogen bien", señala.

Le pasó en un pueblo de Cataluña en el que hizo sold out muy rápido porque el alcalde repartió entradas en una residencia de ancianos para ganárselos. "Y llegué allí para hablar de mis pollas, de mis drogas y de mis cosas...", recuerda. "Muchas iban con los nietos, pero yo hice el show igual", dice puntualizando que antes de empezar cualquier espectáculo recuerda que es para mayores de 18.

Premio Ídolo Revelación 2023

Charlie Pee lleva más de diez años haciendo comedia pero, paradojas de la vida, su reconocimiento como cómica emergente le llegó este año 2023.

"He hecho muchas bromas con esto", ha contado la ganadora del Premio Ídolo Revelación 2023, que cree entender por qué le han dado ahora el galardón. "Hasta que no te conocen no empiezas. a contar", apunta la colaboradora de La Resistencia. "Si no estás en Madrid, no existes".

Y, para paradojas, otro premio de la noche. "Le dieron el Premio Ídolo Humor a Eva Soriano que lleva menos años en comedia", apunta la cómica e insiste en que no tiene intención de establecerse en Madrid aunque tiene un vínculo nuevo en la capital. ¡Su fichaje como colaboradora de TMES!

No será mucho lío venir al bar cada semana: "Tengo habitación em Madrid pero no quiero dejar Barcelona".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa