Chenoa, gafe con la Lotería: estuvo a punto de llevarse el Gordo de Navidad dos veces

Chenoa arrancaba el programa de este jueves tirando de anécdota, algo "muy Lolita" que nos ha dejado un poco cabizbajos. La cantante estuvo a punto de llevarse el Gordo de la Lotería hasta en dos ocasiones, pero la suerte no se puso de su lado.

Tu bar de confianza puede ser el sitio perfecto para comprar un par de décimos y tentar a la suerte con la Lotería de Navidad.

Chenoa es jugadora desde hace años, pero siempre se queda con las manos vacías. Al menos en lo que a los premios grandes se refiere, ya que estuvo a punto de acariciar el premio Gordo en dos ocasiones. Así lo ha contado en el arranque de Tómatelo Menos En Serio este jueves, antes de dar la bienvenida a Ana Guerra, la invitada.

La última vez que casi se lo lleva fue en 2022. "Resulta queel año pasado fallé el Gordo de la Lotería por un número que estaba al revés, en vez del 9 era el 6. Perdí por un número", revela.

El año anterior tampoco tuvo suerte, pero estuvo muy cerca: "Tuve una persecución de paparazzis y llegaron hasta donde yo fui, que era un sitio de comprar lotería. Les digo 'soltar las cámaras y comprar lotería que va a tocar aquí el Gordo... Y tocó allí, pero a mí no".

Aunque pueda parecer gafe, Chenoa no renuncia a cumplir sus sueños. La cantante sigue jugando y este año ha compartido décimos con mucha gente. "Tengo un montón de numeritos, compartidos igual cinco, o seis", le cuenta a Ventura, cruzando los dedos para que esta vez tenga algo más de suerte.

¿Y si le toca, seguiría currando? "No, no, a mí me gusta currar, te produciría un podcast a tí, Ventura", promete

