Lara Palma (‘La Palmer’): “Mi trabajo principal ha sido permitirme ser humana siendo artista también”

La Palmer nació cuando Lara Palma, con apenas tenía 20 año, estudiaba en el Instituto de Cine y un profesor al pasar lista “se quedó loco” con su nombre. “Era muy fan de Twin Peaks”, ha recordado la mocatriz, en el mejor sentido de la palabra, en Tómatelo menos en serio.

Actriz, humorista, creadora de contenido, modelo… Lara Palma destaca en cualquier proyecto artístico en el que se sumerge, por lo que Chenoa ha preguntado cómo consigue separar su yo de su alter ego. “Es el trabajo que todo artista tiene que hacer”, ha indicado, “mi trabajo principal ha sido permitirme ser humana siendo artista también, y ser auténtica”.]]

Esa autenticidad es la que ha hecho que miles de usuarios de las redes sociales consuman todos sus contenidos, muchos de ellos basados en dramas “millenials” en los que no falta una buena dosis de reflexión, como en las consecuencias que la propia Palma ha experimentado a raíz del empleo de filtros de imagen.

“Yo usaba el París”, ha recordado, aunque luego “me veía en un espejo y me veía muy mal”. Fue así como la actriz terminó dejando de usar estas herramientas al darse cuenta de que estaba“disociando”. “No era verdad que estuviera tan mal”, ha sentenciado.

Al margen de estas cuestiones en las que la seriedad de fondo no hace gala del nombre Tómatelo menos en serio, La Palmer ha demostrado con su acidez y naturalidad que se ha ganado cada seguidor de su trabajo. Ante la clásica pregunta sobre una noche legendaria, las risas han venido a cuenta de un excompañero, de los tiempos en los que ejercía de camarera, “que estaba muy jujibiroso”.

“Escribí a mis amigas”, ha recordado la cómica, que no ha reparado en detallar la gran emoción que tuvo en ese momento. Sin embargo, la sorpresa vino al percatarse de que en lugar de a sus confidentes, los mensajes y la emoción con respecto al jujibiroso se transmitió en el grupo familia, para desgracia de Palma. “Bien hija”, escribió su padre con socarronerías, “espero que se de bien este viaje. Mañana nos cuentas”.

Lara Palma ha recordado cómo intentó formar parte de los alumnos que entraban en la Academia en la edición de 2013 de Operación Triunfo. Una prueba que no dio más fruto que la experiencia. “Cante Beyoncé: Why don't you love me?; me puse a temblar como un cervatillo. Me dijeron cantante otra y solo tenia preparada esa”, ha recordado durante la entrevista.

Sin embargo, salta a la vista que los responsables del reality se perdieron el talento musical de La Palmer.

“Hoy en: Inspírate para vestir con tremenda penca”

[[LINK:TAG|||tag|||5f5293aea03f7f12cede8c5e|||Ventura]] ha sido coprotagonista de un imaginario desfile por la alfombra roja de los Oscar a cargo de La Palmer. “Me encanta la moda”, ha confesado la creadora de contenido, cuyos vídeos con la coletilla “Hoy en: Inspírate para vestir con tremenda penca” son algunos de los favoritos de sus followers.

