Chenoa revela que decía el mensaje que le mandó Laura Escanes después de disfrazarse de ella en Halloween

Laura Escanes se disfrazó de Chenoa en Halloween. Las sospechas que saltaron el día después de la noche de truco o trato se han confirmado y ya podemos afirmar que no fue casual que la influencer saliese a pedir caramelos con un chándal gris.

La cantante y presentadora lo ha confirmado este jueves en Tómatelo menos en serio durante la sección de Álvaro Casares y ha contado que Escanes, que había puesto fin a su relación con Álvaro de Luna días antes, le mandó un mensaje después de que su foto se viralizase.

"No sé si a Laura le va a hacer gracia pero yo lo voy a contar", ha dicho la presentadora antes de contar qué decía el privado de Instagram que le envió al día siguiente. "Espero que no te haya molestado", le dijo Laura Escanes, a la que Chenoa respondió con un rotundo no.

"¡Qué me estás contando! ¡Eso es primero de Chenoa de toda la vida de vida!", explicó Chenoa sobre su respuesta, y añadió un nuevo dato sobre la prenda que lució en su portal en 2004 cuando se hizo oficial el final de su relacón con David Bisbal después de que el cantante le hubiese sido infiel con Elena Tablada.

El chándal más famoso de España ya no existe. Chenoa lo quemó tiempo después. ¡Ruptura superada!

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa