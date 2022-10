Eduardo Navarrete relata su noche más legendaria: "Intentaba ser sexi. Menos bailar hacía de todo"

Eduardo Navarrete tiene decenas de noches legendarias en su haber. "Es que he sido gogó muchos años. Tengo 28 y empecé a bailar de noche con 17", le ha contado a Chenoa este jueves nada más empezar su entrevista en Tómatelo menos en serio.

Y, aunque cuenta con muchas, tiene una claramente inolvidable. "Estaba bailando en el Space en Ibiza. Estaba en el podio y me caí. Me di una hostia tremenda", ha empezado contando el diseñador, que siempre ha bailado con stilettos de más de 10 centímetros que se suman al 1,90 que mide de serie.

"La movida no fue que me caí, la movida fue que me estaba mirando el que en ese momento era mi pareja y un amigo que era peluquero", ha añadido sobre ese momento tierra trágame. Porque él lo que quería en ese momento era llamar la atención de otra forma: "Me hacía la sexi, menos bailar hacía de todo. Se ve que calculé mal y me dio una hostia tremenda".

Lo disimuló y siguió bailando pero el moratón que se llevó a casa fue histórico.

El aprieto de Chenoa a Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete vuelve a estos orígenes en su show Navarreté Cabareté, del que también ha hablado con Chenoa.

"Yo quería ser vedette, pero ahora mismo es una cosa un poco descontextualizado, así que empecé a bailar de noche y en fiestas", ha dicho Navarrete, que bailó también en dinner shows en restaurantes, incluido el de Mónica Naranjo en Valencia.

La presentadora de Tómatelo menos en serio también ha aprovechado la visita del diseñador para preguntarle por su look. ¿Acierto? ¿Error?

"Mira, desde mi punto de vista, estamos en un momento en que está muy globalizada y que se lleva absolutamente todo. Todo está de moda. Ahora vas a la tienda y hay de todo. Hay pantalones pitillo, pantalones campana... Hay de todo. Así que tú que llevas un pequeño batiburrillo, un poquito de todo, no vas mal, vas en tu estilo", ha dicho sobre su estilo, y ha confesado que va vestido del rastro pero que normalmente le lleva bastante elegir la ropa.

La pregunta de Blas Cantó

A Eduardo Navarrete le ha tocado responder la pregunta que dejó escrita Blas Cantó y, al leerla, solo pudo exclamar una cosa: "¡Qué hijo de puta! ¿Yo queéte he hecho?".

Luego se ha enterado de que no lo sabía y ahí respondió. "Me voy a meter en un problema. Tengo una tía en Benidorm... Creo que lo sabe un poco", ha contado el showman, que tiene una relación estupenda con su familia pero... "Tengo esta tía que es un poco repelentilla. Mi tía Joana. Tita, te quiero!", se ha sincerado.

¿Qué le habrá dejado él a su próximo invitado? ¿Cuál su message in a bottle? Lo sabremos el viernes al escuchar la entrevista a la actriz Laura Galán. ¡Esto promete!

