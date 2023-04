Joaquín Reyes es Rauw Alejandro: "Hay una boda B, con dobles y extras. A esa podéis ir"

El móvil que le lanzaron a Rauw Alejandro a la cabeza en su concierto de Boston ha traído al puertorriqueño a Tómatelo menos en serio.

El cantante se ha venido con Joaquín Reyes para hablar con Chenoa del incidente y aclarar su acalorada reacción.

"Me tiran un móvil a la puta cabeza desde una distancia considerable y preguntas por qué me lo tomé mal", dijo el artista que al recibir el golpe cogió el aparato y lo lanzó con fuerza contra el suelo.

"Si hubiese sido uno de esos móviles que tienen bolitas de anís... pero me tiraron un Xiaomi de primera generación. Eso gusto no da", ha concluido sobre lo ocurrido.

Rauw, que cuenta que se puso este nombre porque a veces ronronea, también ha hablado de su EP con Rosalía, que la pareja lanzó el viernes 24 de marzo con noticia bomba al final del videoclip de Beso. ¡Hay anillo de compromiso!

"Es Rosalía In The Dark, le había pedido la mano... Es una forma de hablar, no es que se la vaya a cortar. Le pedí que se casara conmigo para formar una familia latina", le ha dicho a Martita de Graná, invitada del programa, y le ha contado más detalles del compromiso: "Le hice la pedida haciendo la croqueta"

El cantante ha explicado que tiene mucha complicidad con Rosalía —"Nos entendemos solo con mirarnos"— y ha dado detalles de alcoba. "Puedo copular a 1,5 como los mensajes de audio de WhatsApp. Tengo varias velocidades".

"A veces lo hago durmiendo. Estoy durmiendo pero la pipa está operativa", ha añadido sobre sus relaciones de pareja.

Rauw también ha contado el gran secreto de su próxima boda con Rosalía. "Hay una boda B, para gentecilla, con dobles y extras. A esa podéis ir", le ha dicho a Chenoa y Martita de Graná.

De la boda A también tiene secretos que compartir. "Estamos ordenando a los invitados por pantones", ha dicho antes de despedirse.

El cantante ha dejado también una reflexión en su paso por Tómatelo menos en serio: "La vida de Rauw Alejando no es fácil. Perrear, cantar... Estar en tetas todo el año. Soy latino y estoy en tetas, ¡a veces refresca!".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa