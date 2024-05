Julia Medina cree que no se merecía una de sus victorias en 'Tu cara me suena': "Me sorprendió ganar"

Es una de las concursantes de Tu cara me suena favoritas para ganar la temporada y ha sacado un huequito para pasarse por el bar de Tómatelo menos en serio a charlar con Chenoa y Ventura. Julia Medina acaba de lanzar su EP Compañera de viaje, un emotivo y divertido proyecto sobre cómo superar una ruptura.

La extriunfita, procedente de Cádiz, ha desvelado que "estaba harta de cantar baladas" y quería "reírse de todo": "Habla de todo el proceso de ruptura, pero el último single trata de convertir ese vacío en tu espacio".

Uno de sus singles, Que el karma te devuelva la mitad, es una liberación y pretende mostrar "ese sentimiento de rabia" y de "todo quiero que te vaya mal". Entre risas, ha aclarado que su madre le dijo que "estaba muy feo" que le mandara cosas feas a alguien.

Julia ha sido clara: está disfrutando mucho de su tiempo soltera: "Me encanta cuando limpias la casa y sabes que nadie te la va a manchar ni dejar pelos de afeitarse por el baño. Las mujeres solemos tener una tendencia que nos gusta salvar al hombre, vemos red flags y queremos salvarnos. Lárgate de ahí que no tienes que salvar a nadie".

Incluso ha dado un consejo a aquellos que quieran tomar la decisión, pero tengan miedo: "Yo tomé la decisión de dejar a mi pareja cuando mi psicóloga me recordó que la mudanza era solo una logística".

El paso de Julia Medina por 'Tu cara me suena'

Llegado el ecuador de Tu cara me suena, la gaditana ha confesado que "le sorprendió mucho ganar en la gala de Ana Mena" y cree que debería haberlo hecho Supremme de Luxe: "El otro día le pedí perdón". En su opinión, el público la votó como ganadora por la canción: "Era un tema de moda, levantó a todo el mundo..."

Además, ha contado que la actuación de Rosalía fue la que más le costó por la dificultad de la artista inicial: "No era solo imitando cantando, que me ahogaba, era una coreo que tenía que ser un poco flamenca y no lo soy. Rosalía tiene un factor que engancha, su sensualidad, que no la tengo".

La final empieza a verse a lo lejos y Julia sostiene que su rival no es Raoul "porque siempre va el primero". "Es David Bustamante porque vamos cada vez subiendo uno un puesto. Por la mañana vamos a entrenar juntos y ahí me gana".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

