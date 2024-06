Keep it Cutre desvela que un actor español les pidió dinero para pagar un reservado después de la fiesta

Albanta San Román , del podcast Keep it cutre , ha recordado una noche de fiesta en la que un famosos actor español quiso hacerse el espléndido con un exclusivo reservado de miles de euros y, al día siguiente, pidió dinero a los asistentes para dividir la cuenta.

Álvaro Casares ha planteado un ranking de cosas cutres para dos de sus estandartes en el mundo podcast, es decir, Ángela Henche y Albanta San Román, creadoras de Keep it cutre, durante su visita a TMES y sus respuestas no han defraudado.

De hecho, una de las respuestas más divertidas ha venido a causa de que Albanta San Román ha recordado una fiesta en la que, supuestamente, estuvo invitada por un famoso actor español.

Al parecer, el susodicho no quería “estar con la multitud” y decidió reservar un espacio privado en la fiesta “con botellas, bengalas…” y todos los complementos.

Lo que nadie esperaría es que, al día siguiente, el famoso intérprete que “trabaja en España y en el extranjero”, del que se puede intuir su participación en una exitosa serie en una platafomra, hizo un grupo de WhattsApp para solicitar a los asistentes que dividiesen la cuenta.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa