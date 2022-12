El Langui: "Nunca había hablado con tanta profundidad de la espasticidad porque me cuido poco"

Espasticidad, el último disco de El Langui, acaba de salir del horno. El nuevo trabajo del rapero de Pan Bendito es un trabajo muy personal —espasticidad es el trastorno motor que padece de nacimiento— con una importante crítica detrás. "La sociedad está espástica. Está rígida", denuncia el cantante en su visita a Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM.

Para el cantante, vivimos en una sociedad demasiado individualista, materialista, con atrofia mental. "No somos capaces de mirar más allá", añade sobre la gente que agacha la cabeza ante los problemas de los demás, como pasa en el videoclip del tema que lleva el nombre del disco, y mira a las personas con espasticidad con pena.

"No, señores. Uno puede ser feliz", dice el rapero que pretende con este trabajo dar visibilidad a esta realidad. Lo hace con el disco y más en concreto con esta canción, en la que participan su hijo Hugo Mantilla, de 16 años, y Kase O.

"Estamos para dar visibilidad", rapea su hijo Hugo en este tema que explica qué es vivir con este trastorno motor.

"Espasticidad no es una enfermedad. Es una sintomatología, que viene precedidas por patologías como parálisis cerebral como tengo yo, o una espina bífida e incluso un ictus. Al final es la alteración del sistema nervioso, la mala información que el cerebro chuta al sistema nervioso, el sistema le chuta al cerebro... y los músculos afectados se contraen, tienen rigidez, de ahí vienen muchos derivados como los dolores, etc.", explica El Langui, y señala que existen distintos tipos de espasticidad como se ve en el videoclip, en el que pone voz a la espasticidad y canta: "Solo tengo una misión: implantar el ti el dolor".

El rapero señala que "unos tienen una espasticidad que se va a arrastrar como un reptil para hacer algo", como es su caso, y "otros que no se pueden mover del sofá". "La espasticidad es una jodienda. Lo tienen más jodido que el resto de mortales y aún así pueden llegar a protagonizar hazañas en lugar de ser espectadores", apunta el cantante, ganador del Goya a Mejor actor revelación y Mejor canción por El truco del manco.

Su trabajo más profundo

Esta no es la primera vez que El Langui canta sobre su salud —tiene parálisis cerebral por falta de oxígeno durante el parto—, pero sí es la primera vez que lo hace de esta manera.

"Nunca había hablado con tanta profundidad de la espasticidad y eso es porque me cuido poco", cuenta el rapero de 42 años que descubrió este trastorno hace solo ocho años.

Una marca de consolas lo llamó para hacer un videojuego para personas con discapacidad y uno de los fisioterapeutas, Nacho, le preguntó quién le elongaba. "¿Perdona? ¿Qué es eso? Sí, tu espasticidad", cuenta sobre la conversación que tuvo con el neurofisioterapeuta.

Ahí fue cuando empezó a ir a sesiones específicas y descubrió que podía mejor su situación, aunque no salvarla. "La espasticidades muy jodida, no tiene cura", apunta el rapero, consciente de que cuando se cuida puede llegar todavía más lejos. Además de los dos premios Goya antes mencionados, en 2006 ganó el premio MTV Europe Music Award con su grupo La Excepción a Mejor trayectoria.

Los premios los tienen sus padres, El Langui prefiere relativizar y no darles demasiada importancia. "Son Son palmaditas, reconocimientos, pero al final es eso. Los premios tanto en la música como en eñ cine al final son premios. ¿Quién no te dice que a lo mejor hay un montón de peña que ha hecho su disco o su peli y no están nominados pero tienen el mismo talento o mucho mayor que tú?".

La canción de El Langui sobre 'Operación Triunfo'

El rapero aprovechó la entrevista para hablar de los inicios de su carrera —en 2002 con el grupo La Excepción—, la misma época en la Chenoa participó en Operación Triunfo. No la votó ni tampoco a sus compañeros. Eran otros tiempos.

"En esa época no tenías la mente tan abierta como ahora. Tú como colectivos del rap veías que todo era pop", confiesa sobre esa época, en la que era muy crítico con este tipo de programas y que incluso los criticaba en sus conciertos.

Nunca lo llegó a grabar pero tenía un rap improvisado en el que señalaba a David Bisbal y David Bustamante. Todavía lo recuerda y se lo ha cantado a Chenoa en Tómatelo menos en serio. Las risas han sido inevitables.

