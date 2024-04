Mónica Naranjo logró unir a Nebulossa y Gloria Trevi para el remix de 'Zorra'

En el bar de Tómatelo menos en serio estamos en nuestro mejor momento porque este viernes hemos recibido a Nebulossa, el dúo formado por Mark y Mery que representará a España en Eurovisión tras haber vencido en el Benidorm Fest.

Los alicantinos viajarán a Malmö (Suecia) con Zorra, un precioso himno empoderante y reivindicativo basado en las propias experiencias de la cantante: "Siempre me he sentido muy marginada y tachada porque parece que no puedes hacer lo que quieres y siempre se te cuestiona", ha explicado apuntando que "era una forma de sacar lo que llevaba dentro".

De hecho, fue ella quien les inscribió en el Benidorm Fest sin consultarle a su chico. El tema ya estaba escrito desde hacía un par de años y cuando ella lo apuntó, tenía varias en mente, pero optó por esa porque "sabía que no iba a pasar desapercibida"... y así fue.

Ante la enorme presión que parece que recae sobre ellos, Nebulossa ha pedido calma y tranquilidad porque ellos van a Malmö "a divertirse" y estarán felices "queden donde queden" por la respuesta tan positiva que ha tenido la canción entre el público eurofan.

Las críticas a la canción han sido constantes por ciertos sectores de la sociedad y han desvelado que no les afectan mucho, especialmente porque no las ven. Mery ha añadido que se tuvo que quitar las redes sociales porque "no las aguantaba" y "a veces se despertaba llorando".

El remix de 'Zorra' con Gloria Trevi, su actual proyecto

El próximo proyecto que tienen delante es el remix de Zorra, que ha salido este viernes junto a la mismísima Gloria Trevi y se gestó gracias a la ayuda de Mónica Naranjo. Durante su viaje a Miami, la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, contactó con la cantante y esta le habló del proyecto, que aceptó rápidamente.

"María nos dijo, 'os he conseguido que mañana venga a Miami a grabar Gloria Trevi' y no esperábamos que una persona de esta grandeza rompiera su agenda para venir a grabar con nosotros", ha detallado el dúo. La canción la presentaron en mítico Radio City Music Hall de Nueva York durante un concierto de la cantante mexicana.

Entre otros temas, Nebulossa ha anunciado que después de Eurovisión se vienen "muchos conciertos": "Tenemos un montón de galas, orgullos y estamos trabajando en más canciones". Antes, compaginaban sus actuales trabajos -él era productor y ella tenía un salón de belleza- con la música, pero ahora esta ha pasado a ser "la prioridad".

¿Y cuál es el origen del nombre del dúo? Fue Mery la que lo eligió durante un viaje a Port Ainé, en Cataluña, porque los llevaron a un observatorio: "Nos estaban explicando las galaxias y todo y no paraba de resonar en mi cabeza la palabra Nebulossa".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

