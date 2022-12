"Muy bien, siéntate, pero en la calle": Ana Morgade habla de su casting más desastroso

Mejor mobiliario para estar más cómodos. El bar de Chenoa en Europa FM se mejora para recibir cada semana a los invitados más top. Solo falta la alfombra roja, pero esto es Tómatelo Menos en Serio, no Tómatelo Más Glamouroso.

Pero fuera bromas. A Chenoa y a Ventura les ha tocado la lotería esta semana. Ana Morgade, una vieja conocida del pequeño del equipo, viene al programa eufórica perdida para confesar que solo juega a la lotería "por miedo, por que no quiero que nadie esté mejor que yo".

La humorista nos cuenta que las anécdotas que los celebrities le cuentan en True Story, el programa que presenta con Arturo Valls en Amazon Prime, son totalmente reales. "Pensábamos aventuras marcianas por si nos tocaba salir a la palestra", asegura la presentadora. Temían que algún invitado cayese contagiado de covid y no pudiesen grabar.

Las subastas suicidas de Ana Morgade

Con Le Frère, Ana Morgade ha puesto en marcha unas subastas de lo más peculiares. El arte se mezcla con la locura.

"Hacemos subastas suicidas porque son a la baja. Sacamos obras a 20 pavos y el tema de las próximas es el consumo. Los artistas van a hacer obras sobre el consumo, le puedes dar la interpretación que tú quieras. Si nadie las compra les vamos bajando el precio mientras se queman", explica. Sí, has leído bien: mientras se queman las obras.

El 16 de diciembre arranca una nueva Subasta Suicida.

La noche legendaria de Ana Morgade

Una de las preguntas habituales que surgen en nuestro bar de confianza es cuál es la noche que nuestro invitado o invitada no puede olvidar. Ana Morgade no ha sido menos y queremos saber alguna anécdota especial.

"Antes de ser madre exploré la noche en todas sus facetas, pero no te voy a contar una noche legendaria... Te voy a contar un día legendario. Además tiene mucho que ver con este espacio", adelanta.

"Fue en la fiesta de fin de temporada del yu... Ventura se ríe porque estaba ahí. Fue una fiesta de día, y uno de los directores del programa, Ángel... Estuvimos como desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, que llegué a mi casa. Ya tenía a la niña. Era la primera vez que salía desde que había dado a luz. Ya había pasado la lactancia pero había perdido la forma", recuerda.

"Llegué a mi casa y le dije a mi madre 'mamá, no puedo manejar a mi propia hija, no sé que hacer, qué vergüenza'. Y me dijo mi madre 'no sabes la de veces que te he visto así, anda pasa para casa y mañana recoges a la niña, no pasa nada'. Pero claro, durante esa fiesta se me contaron todas las novedades de la temporada siguiente. Me las contó el director, me sentó en una mesa y me dijo que íbamos a grabar a otra hora, que había colaboradores nuevos... Y yo 'sí, sí'. Y llega septiembre y me dicen 'mira, que empezamos ya'. Y digo '¿pero cuándo hemos cambiado el horario?' 'Te lo dijimos en la fiesta de verano'. Todo lo que se me dijo a partir de las 6 de la tarde aquel día no está registrado", explicó.

"Yo me he visto en esa situación", reconoce Chenoa, que se siente identificada con Morgade.

Ana Morgade y su desastroso casting para ser Chip y Chop

Ana Morgade le ha confesado a Chenoa que la historia que la cantante contó cuando fue a True Story es una de sus favoritas en todo el programa. "No quiero hacer spoiler pero habla de sus inicios", cuenta sobre esta anécdota.

Chenoa también ha querido saber cuál sería el recuerdo que contaría Morgade si tuviese que exponerse en su programa, y sin dudarlo, ha contestado: el día que hizo un casting para ser Chip y Chop en Disneyland Paris.

"Hay una regla muy alta en la pared y te miden para ver qué personaje puedes hacer. Con mi estatura solo daba para hacer Chip y Chop, las ardillas. Teníamos que hacer una coreografía: la princesa, el cowboy... Y yo lo hice como si fuera Beyoncé. Me dijeron 'muy bien, siéntate... pero en la calle", recuerda entre risas.

