Pantomima Full son un actor y su coach en 'Tómatelo menos en serio': "Solo importan los followers"

Alberto Casado y Rober Bodegas ya no son Pantomima Full, ahora son el actor Guzmán Jimeno y su coach.

Así han visitado este viernes Tómatelo menos en serio para debatir con Chenoa y Eduardo Casanova sobre la situación de los actores en España. "El problema de este país es que siempre cogemos a la misma gente. Solo les importa el físico y los followers", ha dicho Alberto Casado (el actor).

Lo sabe de buena tinta porque viene de ser rechazado en un casting. "Mi manager me consiguió un casting para Élite. Llegué al casting y me desnudé. Lo clavé", ha contado antes de explicar por qué no lo cogieron. "Les ha encantado pero por físico no encajas. Han dicho que estás pollavieja", ha añadido.

"Yo puedo hacerte de adolescente. En Al salir de clase lo hacían", ha añadido sobre la edad de los actores. "Al final el trabajo de actor es transformarse. Si para interpretar a un rubio de ojos azules, tienes que ser rubio de ojos azules, ¿dónde está el trabajo?", han puntualizado su coach.

Guzmán está ahora lejos de la pequeña pantalla. Su siguiente proyecto es microteatro muy mini. "Son siete personas, estrenamos esa noche y vamos superbien de entradas", ha contado el actor. "Hay cuatro vendidas. Escapamos de lo comercial, buscamos la pureza interpretativa", ha añadido coach.

Alberto/Guzmán lo mismo hace un papel protagonista que hace de figurante. "Este chaval figura increíble. Todo lo tiene que sacar con la expresión", ha dicho el coach sobre su compañero, que empezó como figurante y que ha demostrado sus dotes para este tipo de papeles en la entrevista. Se le da muy bien ser el color azul, aunque es moldeable y puede también ser el rojo y lo ha demostrado.

También ha trabajado de figurante para Alex de la Iglesia. "¿Sabes la peli El Bar? Yo estoy en el bar", ha revelado interpretando su secuencia en la que pedía un café.

