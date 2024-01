Patricia Fernández, booktoker: "Se me ha liado una muy gorda por decir que Platón era un gym-bro"

Patricia Fernández es una de las tiktoker del momento. La periodista y divulgadora se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a su canal sobre literatura y salseos culturales en el que suma cerca de 500.000 seguidores.

"Empecé porque acababa de terminar la carrera, no sabía qué hacer, llevaba seis años trabajando y me pregunté por qué no contar las historias con las que yo había crecido, las que leo y forman parte de mi día a día", ha explicado a Chenoa y Ventura en su visita a Tómatelo menos en serio.

Primero grabó vídeos, luego los fue subiendo y, cuando empezó a ganar dinero, decidió que iba a ser su profesión. "Cuando la gente me pregunta digo que soy mamarracha cultural", ha seguido explicando la dos veces ganadora del Premio TikTok de divulgación. "El primer año me preparé un discurso superbonito y no nos dejaron hablar. El segundo año no me lo preparé, tuve que hablar y grité 'Viva Lorca y la madre que me parió'. Me salió del alma".

Su mérito está en acercar la literatura a la gente joven y llegar incluso a que sus vídeos se proyecten en clases de literatura de muchos institutos y colegios. "Decir que la gente joven no lee me parece un profundo desconocimiento y desconexión de la realidad", ha asegurado la booktoker, que defiende que gracias a BookTok hoy se viralizan muchos libros entre los jóvenes.

"Tú entiendes mejor una obra si conoces la vida de los autores y la disfrutas mucho más"

Patricia Fernández no solo habla de libros en su canal, también de salseos culturales. "Al final de tanto leer quieres saber más sobre los autores... Tú entiendes mejor una obra si conoces la vida de los autores y la disfrutas mucho más. A mí me da la sensación de que en el colegio, el instituto o la universidad no se explica lo que emociona, de ahí viene el salseo cultural", ha contado sobre estos vídeos virales.

Sus vídeos, que acumulan millones de reproducciones, no incluyen datos falsos ni maquilados. "Nunca he maquillado ningún dato, pero he aprendido a cómo contarlos", ha explicado sobre su truco para acercarse a los más jóvenes, y ha añadido que eso a veces le ha traído problemas: "Se me ha liado una muy gorda en Instagram por decir que Platón era un gym-bro".

Y la verdad, dice, es que Platón era un gym-bro (persona que va mucho al gimnasio y que está mazado). "Su verdadero nombre era Aristocles. Platón era el apodo por el que lo conocían por estar tan fuerte, de espalda ancha", ha explicado al hilo de la polémica.

En la entrevista también ha contado que su pasión por los libros viene de su madre, que siendo muy pequeña le puso los primeros libros en sus manos, y que probablemente por este motivo le gusten más los clásicos que las sagas actuales.

"No he leído sagas, he leído alguno suelto pero soy lectora de clásicos", ha asegurado la booktoker, que reconoce que el libro que más veces ha leído es el Romancero gitano de Federico García Lorca — "Me lo leí ayer por la tarde por última vez"— y que el que ha abandonado mil veces es Cien años de soledad. "Lo intenté leer siendo muy pequeña y no lo entendía", ha explicado sobre la novela de Gabriel García Márquez que ahora adora.

Antes de despedirse del programa, ha compartido una exclusiva con el equipo: "Se viene tercer poemario". No ha dicho cuándo saldrá pero sí que los poemas los escribió hace tiempo, cuando estaba desconectada de las redes y vivía en Inglaterra.

