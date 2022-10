El primer trabajo de Chenoa: su sorprendente confesión en el programa 'Tómatelo menos en serio'

Chenoa no lleva toda la vida en la música. La cantante, presentadora de Tómatelo menos en serio y colaboradora de Cuerpos especiales, tuvo otros trabajos antes de dar el salto a la canción. Lo ha contado en TMES, el late night de Europa FM que presenta todos los jueves y viernes de 1:00 a 2:00 horas y en el que se desinhibe cada semana junto a sus invitados.

Lo hizo el día de la visita de Cepeda, cuando le confesó a Ventura que uno de sus primeros trabajos fue de camarera, pero no el primero. El primero fue mucho menos habitual.

"Antes fui secretaria de un parapsicólogo", le contó al barman del bar de Europa FM. "Hacía la mecanografía y pasaba a máquina todos los yuyus que le contaba la gente cuando le mandaban las cartas.

No tenía que atender las llamadas. "Porque sonaba el teléfono y no hablaba nadie", añadió la presentadora, que vivió experiencias raras en ese trabajo. "Estaba sentada y se cerraban las ventanas y las puertas y venía el tipo y me decía: 'Son los fantasmas, que están por aquí'. Desde ese día soy supercreyente", confesó.

Lo dejó, dice, porque no le pagaban bien. Ahora sigue esas creencias por diversión. "Cuando paseo por diferentes países, busco al brujo del sitio y me entero de qué va a pasar", explicó.

Cómo empezó Chenoa en la música

Después de esta experiencia paranormal, Chenoa tuvo uno de esos trabajos clásicos. Fue camarera y poco a poco fue abriéndose paso en el mundo de la música.

La cantante y presentadora estudió solfeo y ballet y con 16 años empezó a cantar profesionalmente en hoteles. Después lo intentó, sin mucho éxito, montando el grupo Quo Vadis con sus amigos y la banda de jazz Koan Fussion con la que recorría los locales de Palma.

En 2002 llegó su gran oportunidad con Operación Triunfo. Al entrar en la Academia se presentó como diplomada en educación infantil y cantante del Casino de Palma (donde fue grabado el vídeo anterior). Actuó durante seis años en el escenario de la Sala Palladium y siempre se ha mostrado orgullosa de esta experiencia.