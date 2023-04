Vanesa Martín, sobre 'Cuando no estabas': "Pensamos que las segundas oportunidades no son buenas"

Tómatelo menos en serio ha abierto sus puertas este viernes para recibir a Vanesa Martín. La cantante malagueña está a punto de empezar su gira Placeres y pecados —arranca el 6 de mayo en Puertollano (Ciudad Real)—, pero antes se ha pasado por el bar de Chenoa para convertirse en la madrina del programa 50.

"Hay nervios porque además el repertorio tiene un nivel diferente", ha confesado la intérprete, que ha dado algunas pinceladas de lo que presentará en sus próximos shows. "He añadido canciones antiguas que hace tiempo que no canto, quiero que haya momentos al piano, quiero improvisar con la gente.... Quiero hacer algo diferente", ha añadido la cantante, que prepara sus temporadas de conciertos en plan healthy "para entrar fuerte y saludable. La fiesta viene después".

La historia de 'Cuando no estabas' con Morat

El inicio de la gira coincide con el lanzamiento del videoclip de Cuando no estabas, la canción en la que colabora con Morat. "Habla de un reencuentro. A veces pensamos que las segundas oportunidades no son buenas y esa canción habla de eso. De tirar los estigmas al suelo y reencontrarte con alguien", ha explicado la cantante.

"A veces necesitamos vivir otras cosas y te vas de una relación y al tiempo dices, 'pero si a mí la persona que me cimbrea es esta...", ha añadido.

Vanesa Martín dice que nunca ha vivido una situación así. "Yo cierro la puerta y es para siempre, pero nunca se sabe. Esta canción la escribí con Morat, ellos sí que lo han vivido y me pareció muy bonito".

La noche legendaria de Vanesa Martín

La cantante ha hablado de música y también de fiestas. Porque Vanesa Martín se reconoce muy fan de las juergas.

"Tengo muchas [noches legendarias] porque mi equipo es muy divertido y ya sabes que a mí me tocas las palmas un poco y allí que nos vamos", le ha dicho a Chenoa antes de elegir la noche inolvidable, de la que paradógicamente, no recuerda demasiado.

"Lo típico que coincides con varios artistas y empiezas a cantar, ahora canta tú, ahora canta tú... Terminamos a las mil. Y yo, que cuando me entra sueño me quedo dormida en cualquier sitio, se ve que me dormí y cuando me desperté al día siguiente dije 'Dios mío, quién tengo a mi cama", ha recordado.

Había alguien con ella y Vanesa Martín cruzaba los dedos para no llevarse ningún susto. "No quería ni girarme", le ha contado a Chenoa. Lo hizo y se encontró con una compañera de su equipo. "Me puse tan contenta, le di un besito y me fui", explicó sobre esa noche legendaria de la que no recuerda ni cómo llegó a la cama. "No por alcohol, que también había, sino porque estaba reventada..."

