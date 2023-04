Vanesa Martín, sobre 'Cuando no estabas': "Pensamos que las segundas oportunidades no son buenas" 👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

Vuelve Operación Triunfo. El talent musical ha anunciado su regreso este 2023 y, aunque todavía es pronto para saber cómo será la nueva edición, muchos piden en Twitter la entrada de Chenoa en la Academia.

Sus fans sugieren que forme parte del jurado o incluso que entre como presidenta, y sobre ese tema ha hablado la presentadora de Tómatelo menos en serio con Carlos Marco.

El cantante, colaborador habitual del programa, llegó el viernes al programa lleno de titulares con salseos musicales y una pregunta para la jefa del local.

"Sé que no vas a soltar nada, pero tengo una intuición de que te puedan haber llamado, por algún casual, igual para presentarlo, igual como directora...", apuntó Carlos Marco poniendo nerviosa a la presentadora. "No, no, no. No puedo decir nada", respondió Chenoa con una medio sonrisa asomando. "Yo también he pensado lo mismo", confesó Vanesa Martín, invitada del programa.

"Sinceramente, sería un proyecto que evidentemente sería cerrar mi círculo. Yo estuve en la primera edición, para mí es algo superespecial, sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, me siguen sudando las manos como si estuviera ahí", confesó Cheona a su compañero.

"Amo OT, por supuesto que lo quiero, y me encanta que a la gente le guste. Igual que amo Eurovisión", añadió la presentadora, que estuvo con Rosa López en la final del festival europeo. "Son programas que nos permiten que haya música, que queden cosas que nos den vidilla".

Y sí, es verdad, Chenoa sería feliz en Operación Triunfo 2023. "Me encantaría no voy a decir que no", reconoció, aunque tendría sus problemas. "Lloraría todo el programa, soy muy empática, tengo un problema de hipersensibilidad".

¿No regañaría entonces a los concursantes? ¡Para nada! "Sería dura. Me molesta mucho la soberbia y la falta de humildad. La gente humilde yo la la huelo pero a la falta de humildad, también".

