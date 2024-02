Los seguidores de Ariane Hoyos lo tienen claro: “La gente quiere que vaya a Fuenlabrada”

Ariane Hoyos se ha convertido en apenas un año en uno de los rostros más populares de las redes para los aficionados a los vídeos de viajes. La tiktoker, de 24 años y natural de Santurtzi, ha contado en el plató de Tómatelo menos en serio cómo ha sido su evolución y algunas anécdotas de sus destinos.

“Dije que quería ser influencer y desde entonces he crecido bastante rápido”, ha explicado a Chenoa y Ventura, que tienen a la santurtziarra entre sus creadoras de contenido favoritas. No es para menos, pues su ya icónico “hemos venido a lucirnos a…” ha conquistado a más de 18 millones de personas en TikTok.

A la hora de planificar sus vídeos, Ariane ha revelado que, cuando tiene “un viaje, por la razón que sea”, empieza a investigar acerca de los lugares más originales de ese destino. “Hace un montón de tiempo que no voy a un sitio exclusivamente para grabar”, ha confesado, una espontaneidad palpable en todos sus contenidos.

La imprevisible trascendencia en redes de sus viajes ha sido otro de los temas tratados en Tómatelo menos en serio. “Fui a un viaje a Nueva York y la gente prefiere que vaya a Fuenlabrada”, ha declarado a modo de resumen, añadiendo que es “muy de Tembleque” al hablar de los nombres de pueblos más curiosos de España.

A pesar de que en algunos casos le ha costado ciertos comentarios negativos, Ariane se muestra orgullosa de haber hecho algunos vídeos en los que se inventaba los datos relacionados, siempre revelando esta broma en los segundos finales. “Hay que tener un poco de chulería, decir las cosas con desparpajo y, si te lo inventas o la cagas, pues da igual”. De hecho, Ventura ha propuesto diferentes destinos el chroma del programa, donde la tiktoker ha demostrado sus habilidades a la hora de enumerar datos al azar, eso sí, con mucha seguridad en sí misma.

Entre estrellas y alumnos

Su repercusión le ha permitido alzarse con el premio revelación en la pasada edición de 2023 de los Premios TikTok y a participar en diferentes programas —como Operación Triunfo, donde surgió su amistad con Chenoa— u otros eventos. De hecho, una de sus últimas anécdotas más divertidas la experimentó en Londres durante el estreno de una película en la que coincidió con Dua Lipa.

“Pasó de mí a niveles estratosféricos”, ha declarado la apenada influencer, que también tuvo la oportunidad de hacerse una foto con John Cena. "Salio en mi selfie y dijo: eh”, ha recordado.

Este éxito no la aleja del día a día en el instituto en el que realiza las prácticas de su segunda carrera, Educación Social. Sus alumnos, que ya han descubierto su perfiles en redes, no dudan en pedir ayuda a Ariane. “Tengo examen de Geografía, profe. Explícamelo, que estás todo el día haciendo vídeos y a mí no me lo explicas”, ha señalado entre risas.

