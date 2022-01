Walls canta 'En Dos' en directo en 'yu Music'

Cambiar de género musical no es tarea fácil, pero Walls ha demostrado que se puede hacer con éxito. El cantante ha pasado de joven promesa a petarlo muchísimo en apenas unos años y ahora prepara su primer disco, Los niños del parque, con el que pretende dejar a un lado su faceta como freestyler para abrazar un ritmo mucho más pop.

A sus 21 años, el cantante ha demostrado que lo tiene todo para triunfar en el mundo de la música y nos ha contado que, aunque es un poco ególatra, también tiene los pies en el suelo: "Tengo a mi círculo que se encarga de bajarme los humos, pero sí me lo tengo un poco creído. Creo que el ego es necesario".

Todo sobre su nuevo disco

Ginés Paredes, más conocido como Walls, se prepara ya para lanzar su nuevo disco y nos ha confesado que entre estas nuevas canciones que estrena hay dos temas muy especiales: "La última es Los niños del parque, que resume muy bien todo el concepto del disco y habla de mí, de mi grupo de colegas. Y la novena se llama Podría estar peor, es el único tema que escribí a guitarra y voz".

Este nuevo disco, además, supondrá un nuevo reto en su corta, pero exitosa carrera, donde no todo ha sido fácil: "Ha sido complicado por el qué dirán. Yo estoy haciendo lo que me gusta, pero el mayor problema ha sido la presión social. Quería hacer melodías más pop y el freestyle es rap, y me decía cosas a mí mismo...", ha confesado.

El cambio radical que supuso el freestyle en su vida

Con apenas 16 años, Walls ganó la regional de Red Bull y fue entonces cuando comenzó a notar cómo te cambia la fama: "A las dos semanas de ganar me fui a un botellón con 16 años y me sentía Travis Scott. Estaba en otra onda, me metí en una pompa, me volví gilipollas perdido y ahí estaban mis amigos para decirme 'cuidado'", ha explicado el cantante.

Una nueva etapa musical más pop

Ahora, revela, ha perdido a gran parte de su público por este cambio radical en su discografía, algo que ha motivado que su instagram "vaya en picado". Sin embargo, también ha admitido que cada vez hay más gente de dentro del freestyle que acaba acomodándose a su música y que también están llegando nuevos oyentes.

"Hay mucha gente que viene a los bolos, que me conoce por el freestyle y que le mola mi música. También hay gente nueva, me estoy juntando con otros artistas y estamos haciendo un trabajo muy guay de captar público de otros lados", ha reconocido.

Walls no ha querido despedirse de su entrevista en yu Music sin dejarnos escuchar una de sus últimas canciones, En Dos, con la que lo está petando en los últimos meses. ¡Dale al play y no te pierdas la genial actuación!