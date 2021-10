Ptazeta y Juacko: "En Canarias hay demasiado talento musical, tenemos el ritmo integrado"

La pandemia también ha servido para darle voz a muchos artistas que, hasta entonces, no habían tenido espacio en la música. En yu Music, con Lorena Castell y Bnet, hablamos con Ptazeta y Juacko, dos traperos canarios que lo petaron en pleno apogeo del confinamiento y que en ningún momento se esperaron que su tema Mami fuera a cambiarles la vida completamente...

El inesperado éxito de Mami

Ahora, meses después, con un Disco de Platino y más de 22 millones de reproducciones en su tema más conocido, ambos hablan del "momento raro" en el que les sorprendió el éxito: "Me pilló jugando al Fortnite, estaba en otra onda. No tenía ni idea de la industria de la música, era mi primer tema", explica la artista canaria.

"Cuanto más se iba repartiendo el tema, más gente nos hablaba. Nos llegaban muchas menciones por Instagram", explicaban. Y es que ninguno de los dos se esperaba que, varias semanas después del estreno del vídeo, el tema empezara a crecer tanto.

Sus inicios en el mundo de la música

Quién se lo iba a decir cuando se conocieron en una discoteca de Canarias... Según Juacko, todo estaba predestinado a pasar: "Yo ese día no iba a salir, pero al final me animé. Me fui al sur de la isla, cogiendo un bus de 40 minutos", explica, asegurando que la conexión entre ambos esa misma noche fue instantánea.

El junte musical tampoco tardó mucho en llegar, o así lo explica Ptazeta: "Sus amigos me invitaron a una fiesta y allí había micros. Yo tenía escrito Mami, se la enseñé y le metimos ritmos un poco más urbanos", explicaba, detallando que fue Juacko el que la ayudó a entender lo que era una estructura para una canción, algo que le ha ayudado mucho a la hora de seguir componiendo.

El talento canario

Y es que en Canarias se derrocha talento, y así lo saben estos dos músicos, que se muestran muy orgullosos de sus compatriotas canarios: "En la isla hay demasiado talento, tenemos el ritmo integrado. Cada vez nos miran más y están saliendo muchos artistas canarios", explican.

Aún así, ambos también están centrados en sus carreras en solitario. De hecho, el propio Juacko ha revelado que ya prepara sus propios temas cantados, alejado de las colaboraciones con otros artistas: "Ahora, con la pandemia he dejado de sacar música electrónica, y estoy mirando otros camino. Voy a empezar a sacar música cantada producida por mí, me están enseñando a escribir".

Ptazeta también nos ha desvelado un curioso secreto, así que que no os extrañe si la vemos pronto protagonizando una serie: "Yo estudié teatro. Vis a Vis sería mi puto papel, sería la mejor amiga de Zulema".

Además, para terminar la entrevista, ambos se han animado a cantarnos un poco de uno de sus temas más conocidos, Mensaje Enviado. No te pierdas esta pedazo de actuación de Ptazeta y Juacko en yu Music. ¡Dale al play!