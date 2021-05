Las actuaciones de la velada de boxeo de Ibai y Reven: "Hemos tenido una baja de última hora"

Ibai y Reven en yu No te pierdas nada // Vodafone yu

¡Llega la velada de boxeo de Ibai Llanos! Seis conocidísimos streamers y youtubers se subirán al ring este miércoles para un evento inédito en Twitch. Los competidores serán Reven vs ElMillor, ByViruzz vs MrJagger y Future vs Torete, mientras Ibai Llanos narra los combates con esa energía y que le caracteriza.

Comenzó como una apuesta y poco más de 24 horas se hará realidad. ¿Cómo surgió la idea de hacer un combate?, ¿estaban cansados de tantas horas de directo? "Vivimos un poco improvisando. No es una cuestión de horas de stream, sino de improvisar", dice Reven, que ha explicado que todo vino a partir de un directo en el que simplemente hablando entre ellos se les ocurrió hacer este torneo.

Reven se batirá en duelo con El Millor, que cuentan que es uno de los youtubers más envidiados de España. "La clave de todo esto es que den ganas de golpear a la otra persona. Reven y él tienen rifirrafe. Es el tío más envidiado de España", asegura Ibai.

Ahora está a punto de subirse el ring, pero ¿había boxeado Reven antes? "Qué va. El último deporte que hice fue cuando tenia 16 años, tenis", dice el youtuber, al que Ibai ha querido "desmentir". Lleva 4 meses entrenado para esta cita y eso tiene mérito.

"Va de humilde, de 'he practicado poco deporte' pero lleva 4 meses entrenando con el campeón de Europa de Boxeo, y el resto están con campeones de España, leyendas del boxeo, o sea que las figuras más importantes del deporte español, hasta Jaime Ugarte que es el que lo retransmite, se han unido", explica Llanos antes de asegurar que "este tío ha estado entrenando de lunes a sábado todos los días y aunque no es un crack del boxeo, creo que ha respetado mucho el deporte y está entrenado con el mejor del país, así que lo puede hacer decentemente".

Aunque se haya puesto en forma, lo cierto es que Reven no es ningún profesional y en estas circunstancias cualquiera le tiene respeto a la profesión. "La primera vez que me subí a un ring dije 'qué cojones hago aquí'", dice bromeando, pero no cabe duda que estos cuatro meses ha entrenado "como un cabrón".

¿Hay algún golpe que sea su fuerte? "Yo es que soy poco pajas en ese aspecto. Voy a lo seguro y a lo sencillo. En cuatro meses de boxeo no te da para hacer un movimiento así tal, hemos ido a lo sencillo pero llevar bien lo sencillo", explica.

"Tengo pensado algún juego mental", dice reven, que no ha querido desvelar más por si el arbitro ve la entrevista se atreve a sancionarle.

¿Habrá actuaciones musicales en la velada? "Sí, la idea es que sí. Viene Morad, El piezas... Aunque hemos tenido una baja de última hora. Uno se ha partido un pie y no puede actuar", explica Ibai.

Con tanto ejercicio, Reven ha experimentado una bajada de peso importante. "Antes pesaba 84 kilos y a día de hoy, si quiero, puedo pesar 74 kilos fácil. La gente iba al pesaje sin beber, saltándose comidas, y yo me merendé dos huevos con pan, zumo, agua, y di 76 con algo. Solo de hacer ejercicio he perdido 10 kilos", desvela Reven.

Ana Morgade ha querido preguntarles ambos qué piensan sobre los youtubers que acumulan días enteros de directo e incluso siguen conectados mientras están dormidos. "Para mi sería completamente imposible. Dormir y que te graben tiene que ser heavy para la cabeza", dice Reven. "Es una salvajada", añade Ibai.

Hablamos con ellos de la últimas novedades de Twich, que a partir de ahora adaptarán el precio de las suscripciones a la economía de cada país. "Habrá más suscripciones porque valen menos, pero es una buena noticia porque había países que no tenían sentido. Se pagaba lo mismo en Venezuela de Estados unidos. Ahora lo que hacen es adaptarlo a la economía de cada país. A priori veo que tiene cosas positivas", explica Ibai.

Terminamos la charla lanzado una apuesta... "Si este vídeo llega a 100.000 likes nos hacemos un combate en bañador", dice Ana Morgade, que ha metido en el caso a Rober Bodegas y Alberto Casado y a ver quién se escapa ahora. ¿Lo conseguirán?

Horario de la velada de boxeo de Ibai en Twitch este miércoles

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00hs

Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

España: 19:00hs

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.