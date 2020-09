Agoney: "Vivo delante de una cafetería, me escuchan y a veces aplauden... Aunque una vez me gritaron 'cállate ya'"

Vivir pared con pared con un cantante no debe ser fácil. Y si no que se lo digan a los vecinos de Ana Guerra, con los que la cantante se ha tenido que disculpar tras sus quejas por el ruido cuando toca el piano. ¿Tiene Agoney este mismo problema? ¡Se lo preguntamos!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Agoney en 'yu' / yu, no te pierdas nada

En la primera parte de su entrevista en 'yu, no te pierdas nada' Agoney nos habló de lo mucho que se ha currado su disco 'Libertad' y todo el cariño que ha puesto en él. Horas de composición, letras, música, vídeos... ¿Y con tanto ensayo, habrá tenido algún problema con los vecinos? "Vivo delante de una cafetería, me escuchan y a veces aplauden... Aunque una vez me gritaron 'cállate ya", desvela. ¡Qué fuerte!

SU ENCUENTRO CON LOS FANS

Hemos querido hacer realidad el sueño de cinco de seguidoras, que han entrado por videollamada en el programa para preguntarle cositas a Agoney. ¡Lo conocen mejor nadie! "Da miedo, hacen cada pregunta...", bromea el cantante un pelín tembloroso. ¿Cuál es su parte favorita del proceso creativo?, ¿cómo se siente a ver que la gente se identifica con sus temas?, ¿es feliz?, ¿ya sabe cómo será la gira?

"La gira ya se está preparando para 2021, cuando haya un poco más de normalidad. Se llama 'Libertad Tour' y habrá algún festival", desvela. Y cuidadín porque hemos descubierto uno de los mayores secretos de su música... "La intro de Edén del videoclip soy yo cantando al revés", asegura. ¡Flipa! ¿Pero sabe cantar al revés o lo ha hecho en postproducción? ¡Vuelve a verlo!

