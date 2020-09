Ana Guerra responde con otra nota a una queja que sus vecinos le dejan en el ascensor

Siempre existen rifirrafes en las comunidades de vecinos. En algunas ocasiones, los horarios y ritmos de vida distintos hacen que algunas personas no se den cuenta de que están molestando, y mucho, a sus vecinos.

Esto le ocurrió a Ana Guerra hace una semana, cuando publicó el cartel que le habían dejado unos vecinos en el ascensor: "Hola, por favor te pedimos que dejes de cantar o tocar el piano a partir de las 00:30. Hay gente que madruga y necesita dormir bien... Gracias".

El hecho de que compartiese la foto de la nota con un "mis adorables vecinos" hizo que muchos usuarios se le echaran encima recriminándole que sea tan maleducada cuando le estaban pidiendo que dejase de hacer ruido a una hora más que considerable.

"Demasiado educados han sido. Porque vamos me parece una falta de educación tremenda ponerte a tocar el piano y cantar a partir de las 12 am, te llames Ana Guerra o Ano Gorro, además que no esta permitido y es motivo de multa", "Y a la tía encima le parece mal que se quejen a partir de las 00.30", "dice "mis adorables vecinos..." pava te han dicho q te calles a partir de las 00:30, no a las seis de la tarde", son algunos de estos comentarios.

Y parece que la artista ha reflexionado y ha decidido escribirles una nota de disculpa colocándola en el mismo lugar donde le dejaron la queja: "Queridos vecinos, tenéis toda la razón del mundo y os pido disculpas por el ruido ocasionado. Estaba ensayando para el CCME y olvidé conectar los cascos. Os prometo que soy buena vecina aunque a veces me despiste. Venid cuando queráis a tomar café o una pella de gofio. Un abrazo", escribía firmando como "la chica del piano".