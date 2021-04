Alberto Chicote: "En la casa de un cocinero se come lo mismo que en una casa normal y corriente"

Alberto Chicote // yu No te pierdas nadsa

Alberto Chicote está muy al día con el mundo de las redes sociales, pero en su nuevo libro 'Cocina de Resistencia, las mejores recetas para no desperdiciar nada' recopila todas esas recetas que compartió en su Instagram durante el confinamiento. "La idea al principio no era hacer un libro. Cuando nos metimos todos en casa vi que había gente que tenía ciertos con problemas con los ingredientes y me puse a compartir recetas", asegura.

"Yo cocino a ojo la mayoría de las veces, así que tuve que hacer las recetas. Tuvimos que pesar las judías, la cebolla... Mi mujer me lo escribía todo, pero es difícil explicar en 2.000 caracteres cómo hacer un cocido. Hicimos 150 recetas, una al día", explica el chef, que se planteó recopilarlo todo en un libro porque "en Instagram era difícil encontrarlas".

Lo mejor de todo es lo que diferencia este libro de otros catálogos de cocina. "Según me pongo a escribirlo todo, me di cuenta de que todas las recetas tienen historia, y tienen gente detrás, así que lo puse. La vecina que bajaba a mi casa a cocinar y esas cosas", recuerda Chicote, que además también quiso que las imágenes que acompañasen las recetas fuesen auténticas.

"No quería fotos de estas que según las ves dices 'esto a mi no me sale'", dice. "Esas fotos de ahí son el resultado de lo que ha Eva, que cocinó e hizo ella las fotos. Si haces la comparativa con las mías verás que es prácticamente igual", cuenta.

¿Y qué come él cuando no tiene gran cosa? "En la casa de un cocinero se come lo mismo que en una casa normal y corriente. Cuando podía invitar a gente a comer se sorprendían porque lo que había preparado era cordero y patatas bravas", recuerda el cocinero, que le ha puesto los dientes largos a Victoria Martín y Pantomima Full.

Puedes ver a Alberto Chicote en el minuto 33:

