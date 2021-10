Ana Morgade hizo el casting para ser este personaje en Disneyland Paris

Cualquiera que haya buscado trabajo en el s. XXI sabe lo que es mandar correos electrónicos solicitando ofertas y enviando currículums. A veces las empresas ni siquiera contestan a los candidatos, pero si éstas lo hacen ocho años después... Pues el tema ya da para noticia viral. Eso es lo que le pasó a una joven emprendedora británica que envió un correo a una empresa de productos de belleza en 2013. Ocho años después le han asegurado que no están interesados.

Así, hablando de despidos y malas experiencias en el trabajo, Ana Morgade ha recordado una de sus experiencias laborales más surrealistas: el día que la rechazaron para hacer de muñeco en un conocido parque temático. "Un trabajo del que me echaron fue para hacer de muñeco en Disneyland, en París", contó ante la incredulidad de Victoria Martín.

Pero lo más sorprendente es que los candidatos no pueden escoger la identidad del peluche que quieren interpretar. "No lo eliges tú el muñeco, depende de tu altura. Te ponen en una regla muy grande que hay en una pared y ahí te miden. Yo estaba para Chip o para Chop', las ardillas", explica, muy decepcionada porque no le dieron explicaciones tras el rechazo. "Había que hacer un baile y saludar, pero me echaron", recordó.

La anécdota da que pensar... ¿Qué hubiese pasado si Morgade hubiese ido por ese camino?

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.