Anabel Pantoja: "Tengo 53 pantalones que no me caben y 3 que sí"

"Hablé con Patry Jordán, y ella me dice que lo que importa es la intención, así que con eso ya estoy haciendo algo de deporte. Eso sí, yo no sonrío mucho, porque tengo que respirar".

"Siempre termino con un baile de cardio, me encanta, te da adrenalina", nos cuenta, que tiene su propia sección en Sálvame, la 'pantonasarre', como Eva Nasarre.

Pero claro... Además de hacer ejercicio, ¿qué está haciendo esta cuarentena?, ¿ha sucumbido a los bizcochos?, ¿se ha cortado el pelo? "Me corté el flequillo hace un año y no era lo que quería así que no, no me he cortado nada".

"Además me estoy haciendo una chef increíble... Pero el orden en el armario mal. Tengo 53 pantalones que no me caben y 3 que sí", explica.

Nunca es tarde tampoco para ponerse con el inglés, y Anabel Pantoja utiliza la música para aprender palabras y frases básicas. ¡Está triunfando! ¿Se pondría ella modo profe normal? "No, pero si algunas chicas tienen dudas sobre mi peso, o las operaciones que me hago, yo encantada". "Hay mucha gente a la que le he alegrado la cuarentena, pero ellos también me la han alegrado a mí con sus memes", reconoce.

"Si llego a los dos millones de seguidores me meto en una jaula para ver tiburones blancos en libertad", cuenta. ¡Se lo ha prometido a su primo Kiko Rivera!

¿Alguna vez ha salido del gym y no se ha duchado?, ¿cuántas fotos se hace hasta conseguir la buena?, ¿cuál ha sido su sueño más raro? "El otro día soñé que era la mujer de Sergio Ramos". WTF!

