¿Se pone Patry Jordán sus propios vídeos para entrenar?, ¿por qué no suda?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Patry Jordán en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Patry Jordán lleva años compartiendo sus rutinas y tablas de ejercicio de manera gratuita a través de las redes, y además de ganarse una gran comunidad, también hay quien sufre con sus vídeos... "Me dicen que es amor-odio".

"Nosotros tenemos un lema 'Yo Puedo con Todo', y siempre digo que hay que sonreír", cuenta. "Se ríen porque dicen que no sudo, pero es que yo no soy de sudar, me voy a echar un cubo de agua por encima antes de empezar", bromea. ¿Y hay algún ejercicio para hacer desde el sofá? ¡Bezos quiere empezar, sí o sí!

¿Utiliza ella sus propios tutoriales? "Los directos los comparto con miles de personas pero en realidad estoy sola, gritando y haciendo deporte, así que sí, a veces me pongo mis propios vídeos para hacer deporte". ¿Es humana Patry Jordan?, ¿le gustan los dulces? "Claro que me gustan, cuidarse no está reñido con el ejercicio".

Lo cierto es que con el coronavirus las reproducciones de sus vídeos han aumentado, pero lleva más de 10 años dedicándose a esto. "Tengo mucho trabajo, soy una curranta de pura cepa". ¿Y tiene ella agujetas? "Lo malo es que la tengas todos los días, pero se van pasando con el tiempo".

Ana Cardo es muy muy fan de Patry Jordán y conectamos con ella para que se encuentren por fin. "A veces me da sensación de que pones cámara rápida, o igual es que voy yo lenta", le dice.

"El otro día vi a Anabel Pantoja y pensé 'esto es lo que realmente pasa en las casas de España', tengo que ir más lento", cuenta Patry. ¡Es que Anabel Pantoja nos representa totalmente, es un espíritu yuser!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.