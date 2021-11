Angy Fernández y Veki Velilla presentan 'Yrreal': Se juega con el espectador a lo que es real y lo que no"

Angy Fernández y Veki Velilla // yu, No te pierdas nada

¡Tienen tanto brillo que la factura de la luz les sale como la de la hipoteca! Angy Fernández y Veki Velilla nos presentan en yu, No te pierdas nada su nueva serie Yrreal, que mezcla realidad y animación.

Angy Fernández y Veki Velilla acaban de estrenar en Playz Yrreal, una nueva serie que mezcla realidad y animación y que está llena de misterio e intriga. "No sabría decirte si es un thriller o una serie de acción", dice Veki, cuya hermana en la ficción ha desaparecido. "Va de que hace dos años desaparece mi hermana, el sospechoso sale en libertad y el personaje de Angy y yo nos ponemos a investigar", cuenta Velilla.

Angy Fernández y Veki Velilla son unas superheroínas muy particulares. No hace falta que tengan poderes porque lo importante es que no tienen miedo. "Mola mucho venos en cómic, para hacer escenas de acción se tarda muchísimo, es cansado pero para lo más chungo teníamos un doble, ha sido mucho curro", explica Angy.

La estética de la ficción está muy inspirada en Kick Ass y escenas un tanto "tarantinescas". "Hay planos muy Kill Bill", reconocen. "Al mezclar acción e imagen real es un poco jugar con el espectador a lo que es real y lo que no", cuentan las actrices, que sin duda en este film se toman la justicia por su cuenta. "Hay una crítica, hay un punto que no sabes quién lo está haciendo mal, ellas o la justicia. Ahí está el punto de la moral", explica Velilla, que aun así recomienda a los yusers que no lo hagan.

Puedes ver a Angy Fernández y Veki Velilla en el minuto 24:

