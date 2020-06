Arkano, sin camiseta y a medio afeitar, trae sus temas de la adolescencia: Estopa, Fran Perea...

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¿Qué estaba haciendo Arkano que le hemos pillado con espuma en la cara? "Estaba a medio afeitar, me habían llamado para entrar en 20 minutos pero se ha adelantado". ¡Eso sí que es amor, pasión y dedicación por el trabajo! "Por decencia me he puesto un bañador, porque estaba desnudo afeitándome y escuchando Bad Bunny". Wow, wow, demasiada información...

"Estos días me he puesto la música que escuchaba de pequeño, cuando iba al cole, y he querido traerla a la radio para la gente de mi generación". ¡Temazos por doquier! Estopa, Fran Perea y su '1+1 son 7'... ¡Joyitas preadolescentes!

