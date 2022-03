Arturo Valls: "Estuve a punto de grabar un videoclip con Rosalía, el de 'Fucking Money Man"

Arturo Valls en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Cómo olvidar Camera Café. Con un guion de lo más surrealista, un plató muy sencillo y un reparto de categoría, la serie conseguía reunir a miles de personas frente al televisor cada día. "Con las redes sociales los reencuentros no son lo mismo", dice Arturo Valls, que se ha metido como productor de la película con la que resucitan la mítica serie. El proyecto, además, supone el debut de Ernesto Sevilla como director de cine.

Cañizares, Antúnez, Choches... Casi todos los míticos personajes tienen protagonismo en la película de Camera Café. "Todo el mundo tenía pilladísimo el personaje después de 13 años", asegura el actor, que reconoce que la idea ya llevaba en el aire desde hace años. "Hicieron una película de la versión francesa y me llamó un productor y me dijo que había comprado los derechos. Se dio el paso y me animé", apunta.

Ya en el confinamiento hubo un vídeo que creó mucho hype con un encuentro de los personajes por videollamada. "No fue el germen para nada porque ya estaba hablado, pero comprobamos que se viralizó muchísimo, vimos que había interés", explica.

Además de los rostros conocidos hay dos personajes nuevos. Ingrid García Jonsson hace de la hija de Arturo y Botet es el nuevo contable ante la ausencia del mitiquísimo Bernardo. "César Sarachu vive en Suecia y no pudo rodar la película, así que nos lo hemos cargado, ha muerto", adelanta.

"El espacio de Camera Café es un multi verso", explica antes de contar que Ibai Llanos interpreta a su hijo. "En la serie se hablaba mucho de el Charlie, era mi hijo, y acaba siendo un streamer famosísimo", explica. Y sí, el espectador por fin podrá ver más allá del pasillo.

Terminamos la charla con una entrevista muy especial protagonizada por una máquina de café que irá lanzando preguntas de lo más aleatorias y picaronas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo sexo?, ¿y cuál es la mayor locura que ha hecho por amor?

Justo cuando estaba a punto de irse, el presentador nos ha dado una mini primicia que nos ha dejado en shock. ¡Rosalía quiso contar con él para el vídeo de Fucking Money Man! Y si hacemos un repaso por las redes sociales, ¡encontramos las pruebas!

El plató donde estaba trabajando la artista en ese momento estaba al lado de el de Ahora Caigo en Barcelona, así que la cantante le propuso salir en el vídeo, que además recrea un concurso de la televisión. "Estábamos rodando y llamaron porque había como un presentador de concursos, ella quería que fuera y yo le dije 'chica que dices'", recuerda entre risas.

Vuelve a ver a Arturo Valls:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.