Las batallitas de Antonio Resines en la mili: "Tenía antecedentes y estaba todo el día en el calabozo"

Antonio Resines inaugura la nueva sección de yu, No te pierdas nada 'Madurando', en la que cada semana alguien al que bautizaremos como "la voz de la experiencia" nos iluminará con su sabiduría de vida. Igual no nos sirve para mucho, pero las risas no nos las quita nadie.

El actor recuerda perfectamente el momento en el que se dijo a sí mismo 'soy mayor'. Fue en la Universidad. Primero se matriculó en Derecho y luego en Ciencias de la Comunicación Audiovisual. Pero... ¿Quién le firmo a él el título?, ¿Isabel II? "No, fue el Generalísimo Franco", bromea.

Después de la Universidad le tocó la mili, que asegura que fue "horrorosa". "Me tocó la brigada acorazada número 12, que estaba en El Goloso, de ahí salieron los tanques que estaban para el golpe de Estado, y me tocaron antes los fusilamientos del FRAP y de ETA. Yo tenía antecedentes y estaba todo el día en el calabozo", cuenta el actor, que estuvo apunto de irse al Sáhara tras las Marchas Verdes.

¿Y cuando se independizó, qué tal llevaba lo de las tareas del hogar? "Me fui a un piso cerca de casa de mis padres y les llevaba la ropa sucia, ahora es imposible, no hay ingresos", dice antes de recordar su trabajo de la juventud más loco: repartidor de cestas de Navidad. "Teníamos un coche y éramos cuatro amigos, no os imagináis la cara de la gente cuando las recibían", cuenta.

Lo de beber cuando era joven sí que lo guarda con buen recuerdo. "No había controles de alcoholemia, no nos hemos matado varias veces de milagro", cuenta Resines, que era un gran fan de los guateques. "A nadie se le ocurría beber en la calle", apunta el actor, que recuerda que "los niños tomaban vino a partir de los 15 o 16, las niñas más tarde". Resines nació en el año 54 y pertenece a una familia numerosa. "En ocho años mi madre tuvo cinco hijos, antes era lo normal, sin contar los abortos naturales", explica.

Terminamos respondiendo las dudas de algunos yusers, que necesitan consejo de alguien tan experimentado como Resines. ¿Es mejor vivir en pareja o con amigos?, ¿hasta qué edad tus padres pueden mantenerte?

