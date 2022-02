Bertuss y Chim: "La primera cita tiene que ser en un restaurante para ver cómo trata a los camareros"

Bertus y Chim // yu, No te pierdas nada

¡Conectados a las redes y ahora conectados al teatro! Bertuss y Chim, creadores de contenido, se vienen a yu, No te pierdas nada a hablarnos de la obra 'Conectad@s'.

El próximo 10 de febrero Bertuss y Chim debutan en el teatro con Conectad@s, una obra muy del siglo XXI. "Va sobre citas, el salseo de quedar con gente por redes sociales", dice Chim. "Es una comedia facilita, aunque hay que decir que son citas con las que no te gustaría encontrarte", apunta Bertus.

Bertuss interpreta a Carlos, un friki que solo tiene dos camisetas para las citas. "Yo tenía un compañero de curro que era un poco Carlos, me he inspirado ahí", recuerda Bertuss, que no tiene muy claro cómo de limpias lleva las camisetas su personaje.

Chim, que reconoce tener instalado el Tinder, es Adrián, un joven que aunque dice que ya ha superado la ruptura con su novia, igual no tanto. "No soy Iván porque él es muy exagerado pero sí hay cositas como eso de quedarte en el pasado y tal", dice sobre si hay algo de conexión real entre intérprete y personaje. "Todos los personajes están llevados al extremo, es gente que no querrías encontrarte en citas ni en tu día a día, pero que te encuentras", aclara.

"Soy un fracaso", dice Chim, que reconoce que necesita beber durante las citas para soltarse un poco. "Yo beber antes, durante y después", dice Bertus. "La primera cita tiene que ser en un restaurante para ver cómo come, como trata a un camarero, como coge los cubiertos...", aconseja.

La obra está dirigida por Víctor Páez y el trabajo ha sido "muy guay". "Tener a alguien que nos haya organizado da tranquilidad", dice Bertus antes de que Chim apunte que les ha dejado siempre mucha libertad. "Llevamos ensayando desde octubre".

Cerramos la entrevista con un jueguecito que ha preparado Valeria para comprobar cómo de "conectados" están en la vida real. ¿Qué piensan de los audios largos?, ¿cuando salen, qué beben?

