Berttuus: "Me pinto con ceras, se me va el dinero en los disfraces"

Bertuss en yu / yu No te pierdas nada

¿Cuál es el criterio que tiene Bertuss para elegir a los personajes que parodia? "Me gusta mucho la parodia absurda, Scary Moovie y estas cosas. Me imagino cómo sería vivir en Alicia en el País de las Maravillas y lo hago", explica.

Lo cierto es que Bertuss utiliza un montón de parafernalia para grabar sus vídeos: disfraces, guirnaldas, maquillaje... "Me pinto con ceras Manley. Se me va el dinero en los disfraces", reconoce el joven, que está indignado porque no den descuentos en el Hiper Asia.

¿Tiene algún referente en el que inspirarse? "Muchachada Nui y La Hora Chanante son referentes, cambiaron las reglas de la comedia en muchos aspectos". ¿Y alguien en quién fijarse para hacer las parodias? "Belén Esteban es el meme de España, da memes todos los días".

¿Qué redes le gustan más, cuáles son sus favoritas? "La que más me gusta es Twitter porque me encanta la trifulca, y para crear contenido Instagram", asegura.

Lalachus, Victoria Martín, Samantha Hudson... Esas son la recomendaciones que nos deja Bertuss para encontrar buen contenido en las redes, pero cuidado porque Bertuss acaba de estrenase en Twitch. "En Twitch hago mi programilla los viernes, comento cosas, lo preparo... Se puede sacar buena viruta si lo haces a menudo", explica, lamentando que su trabajo no le deje más tiempo para crear contenido. "Yo trabajo en una agencia de publicidad, así que no me queda mucho tiempo para vivir de las redes".

