Blon: "Escribí mis primeros versos en las notitas que nos pasábamos en el colegio"

A Blon lo llaman "el rey sin corona", un nombre artístico con el que está cómodo pero que el músico no descarta que evolucione. "Es una forma romántica de llamarme perdedor, de romantizar la derrota. He estado en muchas finales nacionales de Batallas de Gallos pero nunca he llegado a ganar, he sido segundo, tercero, cuarto", asegura el joven, al que los títulos no le hacen justicia.

El freestyler acaba de editar El castigo de Sísifo, el tercer poemario que publica. "Es un libro en el que cada poema está inspirado en un mito griego, es una voz más madura. Me inspiro en el mito para tratar temas sociales, hablo de salud mental, inmigración, violencia de género...", asegura el joven, que nos cuenta que estudió Historia del Arte en la Universidad gracias al interés que le despertó su profesora de Cultura Clásica en el Bachillerato de Artes. "Siempre me ha molado muchísimo la mitología griega", asegura. "La egipcia me mola pero también es más complicada", dice entre risas.

"Poder acercar a la gente joven la poesía y la cultura clásica es muy guay", dice el músico, que tiene muchos seguidores gracias a sus habilidades con el freestyle. "Desde pequeño la poesía me llamó mucho la atención, hacía mis primeros versos en las notitas que nos pasábamos en el colegio", desvela Blon, que logró conquistar a una chica, una compañera de clase que le regaló un estuche del Barça como agradecimiento.

Victoria Martín no ha podido evitar meter algo de cizaña y le ha preguntado a Blon qué piensa de esos poetas de Instagram "que se flipan". "No queda muy bien un 'joder' en un verso, no es el tipo que escrito que yo consumo pero mientras haya gente a la que le llene... Yo creo que la gente quiere pensar poco", resume Blon antes de apaciguar que "para gustos, colores".

"El freestyle es muy duro, los chavales son muy duros con las críticas", dice Blon, ha sufrido más de un mal momento con los jóvenes fans de las batallas. "Piensan que vives en el personaje todo el rato", cuenta el músico, que estudio Marketing cuando ya vivía del rap con el fin de aprender a venderse. "Aprendí muchísimo", dice el rapero, que reconoce que ha tenido que lidiar con la ansiedad con la ayuda de psicólogos.

