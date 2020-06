"Los caballos de Pasión de Gavilanes eran personas": el viral de Andrea Compton

No tiene una cuenta de Twitter... ¡Tiene una bomba de relojería! Charlamos con Cepeda, que dice que no quiere salir de casa hasta la fase 6. "Me he acostumbrado a estar en casa y no hay quien me saque ahora", nos cuenta, aunque igual luego se toma algo con Roi Méndez... "Me gusta estar en casa, no es algo que me agobie". Además parece que se le dan bastante bien las tortillas de patatas...