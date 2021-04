"Cox está con cara de haber olido un pedo": Joaquín Reyes es Jennifer Aniston

Jennifer Joana Aniston es el nombre completo de Jennifer Aniston, que desvela en yu No te pierdas nada que no le molesta nada que la llamen la reina de las comedias románticas porque lleva encasillada bastante tiempo ya.

"No he cambiado nada, pero nada nada nada. Y sabéis que soy muy amiga de Lisa Kudrow y de Courtney Cox, que son mis amigas, y no sabes el gusto que me da ver lo mal que están, cuando yo estoy fenomenal", desvela Aniston sobre sus quedadas con sus excompañeras Phoebe y Monica. "Cox está con cara de haber olido un pedo, se ha operado muy mal, y luego la otra está mejor porque como siempre fue fea, pues se conserva mejor", bromea. "La fealdad es un buen compañero de viaje, el feo envejece mejor", insiste.

Rachel Green es todo un referente de estilo, pero no solo eso. Jennifer Aniston, la actriz que daba vida al personaje, en la vida real salía con Brad Pitt y en la ficción con Ross Gheller, dos hombres bastante diferentes. ¿Le costaba meterse en el papel?, preguntan los Pantomima. "Sabes que Brad Pitt no retiene nada, tiene un problema con las caras", dice después de asegurar que ella era muy buen actriz porque ponía "muy buenas carusas".

Además, Aniston desvela que todas las exnovias de Brad Pitt tienen un grupo de Whatsapp donde se comparten recetas, trucos... "Es un muchacho muy ingenuo, es del medio oeste y es de los que dicen 'estírame el dedo' y te estira el dedo, no retiene ni cara ni chistes", señala antes de aclarar que lo que no tiene "es malicia ninguna".

La actriz nos cuenta que cobraba un millón de dólares por cada capítulo, un sueldo al que llegaron gracias a un acuerdo entre todos los intérpretes. "En la reunión vamos a estar todos, para HBO, pero no es un capítulo, es una charleta. Nos juntamos allí y empezamos a recordar cosas, escenas eliminadas y eso", desvela. "Puede ser que de bajón porque la gente tenía expectativas", reconoce.

Recuerda, yu no te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.