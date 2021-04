Fecha de estreno, argumento, protagonistas: todo lo que se sabe del reencuentro de 'Friends'

Friends está casi de vuelta y ya hay una primera imagen , una filtración, del rodaje de la mítica serie. La ha compartido el actor Matthew Perry, que luego ha tenido que borrarla para que el hermetismo continúe rodeando The reunion organizado por HBO Max y que previsiblemente verá la luz en 2021. Repasamos todo lo que se sabe hasta ahora del reencuentro de Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.

THE REUNION

Han pasado más de 27 años desde que Friends, una de las series más míticas de la historia, llegó a nuestras vidas. Y más de 17 desde que se marchó.

El fin de Friends dejó huérfanos a millones de fans, que en febrero de 2020 se llevaron una alegría cuando HBO Max anunció el reencuentro de la serie y que se llevaron un chasco cuando la crisis del coronavirus obligó a retrasar dos veces el rodaje.

La buena noticia es que ya ha terminado. Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross) ya han hecho su trabajo y ya han grabado sus escenas para Friends: The Reunion, nombre de la secuela, según ha revelado la cuenta oficial de Instagram de la serie.

El nombre de la vuelta de Friends es uno de los pocos datos que se sabe de este reencuentro, tras el que está HBO Max y que pronto verá la luz.

Son muchos misterios todavía, pero ya hay alguna certeza. Recopilamos todo que se sabe hasta ahora de la vuelta de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler.

Cuándo se estrena

Es la pregunta del millón para muchos fans. Aunque HBO MAX todavía no ha desvelado la fecha oficial, sí se puede pensar que será después de verano. La idea inicial es que el reencuentro viese la luz en abril de 2021, pero eso fue cuando el coronavirus no había alterado el plan de rodaje.

Ahora, de lo único que se tiene certeza es que la serie está en fase de postproducción. A principios de abril, a David Schwimmer se le escapó en una entrevista que tenía que viajar a Los Angeles para preparar la serie: "Vamos a filmar la reunión de Friends la semanao que viene". Meses antes Matthew Perry ya había revelado en Twitter que el plan de la productora era retomar la serie en marzo.

La idea era tenerlo en primavera y parece que el (tercer) plan sigue su curso.

Qué actores participan

Por ahora se sabe que los seis actores protagonistas de la serie estarán en The Reunion. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. El dato se conoce desde febrero de 2020 cuando los propios actores confirmaron la noticia en Instagram compartiendo una imagen de los seis.

Además estarán los creadores de la serie: Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.

De qué va el reencuentro de Friends

El número de episodios, o cómo se estructurará The Reunion, es otro de los enigmas que rodea el regreso de Friends. Lo que parece que sí que se sabe —o se puede deducir por lo que ha dicho Lisa Kudrow— es de qué irá el regreso. No hay guion, es un reencuentro basado en la conversación.

"Somos nosotros reuniéndonos, que es algo que no suele suceder mucho y nunca ha pasado frente a otras personas desde 2004 cuando terminamos", dijo la actriz en una entrevista en enero de 2021.

La única reunión conocida de los seis se produjo en octubre de 2019 y allí se hizo la foto con la que Jennifer Aniston inauguró su exitosa cuenta de Instagram.

¿Se podrá ver en España?

Todo esto está muy bien pero lo que inquieta es saber si se puede ver en España, ya que el servicio de HBO Max no está disponible aún en nuestro país.

La idea es que llegue y será este mismo 2021. Según la cuenta oficial de la productora en Twitter, en junio estará disponible en América Latina y a finales de año en Europa. Quizás el desembarco a este lado del charco coincida con la llegada del reencuentro.

Mientras no llega esa fecha, en HBO se puede ver la serie completa. Es la única plataforma en streaming con los derechos de emisión desde que en 2020 dejó de estar disponible en el catálogo de Netflix.

Dónde se desarrollará la historia

Independientemente de la temática, lo que se sabe es que The Reunion ha tenido lugar en Los Angeles. En realidad ahí se rodó la serie. Aunque aparentemente Friends contaba la vida de seis jóvenes de Nueva York, el plató no estuvo nunca en la Gran Manzana. Está justo al lado del plató The Bing Bang Theory en el Warner Bros en Burbank (California).

Ahí, en el estudio 24, donde estaba el apartamento morado de Monica y Rachel y el sofá naranja de Central Perk, se producirá el esperado reencuentro.

Los escenarios serán los mismos en los que vivimos entre 1994 y 2004, y no tendrán (aparentemente) nada que ver con lo que ocurrió en el último episodio de Friends. El 6 de mayo de 2004 Monica, Chandler y los gemelos dejaron el apartamento de Nueva York para irse a una casa a las afueras con más espacio y una habitación para Joey. Esa casa, que luego se supo que es la misma de Solo en casa, no parece que vaya a tener ningún protagonismo en este reencuentro.

¿Hay ya fotos oficiales?

Hay una foto oficial del reencuentro de Friends y una filtración. Esta última la ha hecho Matthew Perry, que compartió en redes sociales una fotografía suya en maquillaje anunciando que su personaje, Chandler Bing, estaba de regreso. Duró poco en su perfil ya que, debido al hermetismo que rodea este reencuentro, tuvo que eliminarla rápidamente.

La foto oficial del reencuentro es una imagen de la fuente en la que se bañan en la cabecera de la serie con el título Friends: The Reunion sobreimpreso.

Cómo se quedó Friends

Probablemente los fans de Friends no necesiten recordar cómo se quedó la serie pero siempre hay despistes.