Daniel Grao y Melías Jesús sobre su serie 'HIT': "Me preguntaban si era un poco Merlí y que va, es más como 'Hermano Mayor'"

"Yo tengo monologazos de seis páginas en el guion y luego la cámara lo enfocaba a él y bostezaba", nos cuenta Daniel Grao, que parece que ha venido a dejar en evidencia a Melías, que hace de su alumno en la ficción. ¿Se cuece mucho entre bastidores? ¡Descubrimos los secretos de la recién estrenada 'HIT'!

La serie cuenta los pormenores de los institutos españoles desde una perspectiva realista. Drogas, adicciones al porno, al teléfono, menudeo, bullying... "Me preguntaban si la serie "es un poco Merlí" y que va, es más como Hermano Mayor", dice Grao.

"Le da por meterse en la vida de los demás", cuenta Melías, que es uno de los alumnos problemáticos del profesor Hit. "Se supone que es un crack que da conferencias, y como no puede ser profesor, le piden que vaya al instituto a dar sus métodos. Lo divertido es que le vamos viendo a él también sus fisuras", cuenta Grao sobre su personaje.

¿Se ha inspirado Melías en sus vivencias reales en clase para crear su personaje? "Es cierto que todas las cosas las he vivido. Es un inmigrante, me asemejo mucho con él. Yo sí que me he adaptado a venir aquí, pero Jaco, el personaje, no", cuenta. "He visto críticas que decían que el fuego de los coches era de mentira pero no, era real, nos apartaron a los actores y todo", asegura. ¿Les hubiera gustado tener un profesor en la vida real como HIT? "Sí", reconoce Melías.

Puedes ver a Daniel Grao y Melías en el minuto 25:

Terminamos la entrevista con la aparición de Ventura y su test para descubrir qué generación es mejor. ¿Superará el alumno al maestro? Lo descubrimos... ¿Creen en los sobrenatural?, ¿cuántos segundos como máximo puede tener un vídeo de TikTok?

