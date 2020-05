David Sainz: "Todavía me preguntan si El Kaki de 'Malviviendo' va en silla de ruedas de verdad"

David Sainz se ha pasado el confinamiento escribiendo, pero no era precisamente lo que tenía pensado... "Lo que tenía que hacer no lo he hecho, pero me he inventado un montón de chorradas", nos cuenta. "Llevaba 36 años preparándome para esto". O sea, que el guión que tenia que entregar no lo ha hecho pero se le han ocurrido otras cositas con las que pasar el rato...

¿Y qué hay de su late night en Playz? ¡El Parking Karaoke de Madrid se ha convertido en su plató! "Nosotros grabamos cuando el Karaoke está cerrado, porque el dueño nos dijo que no iba a perder la pasta que ganaba cuando abría". "Yo la verdad es que tengo un miedo escénico que flipas, lo estoy superando", reconoce.

Con su serie 'Grasa' también lo está petando... "El protagonista es un kinki que por un infarto tiene que cambiar su vida", nos explica. ¡No te la pierdas!-

