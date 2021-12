Delaporte: "Me besé con 10 personas en una tarde para el vídeo de 'Hasta quedarnos rotos'"

Delaporte // yu, No te pierdas nada

¡Momento de recibir a Sandra y Sergio! Juntos forman Delaporte , un grupo que no ha parado de sacar material nuevo este año. Su último EP se llama Abril y está formado por cuatro canciones y tres remixes.

Sergio y Sandra acaban de estrenar un Ep que se llama Abril, que incluye cuatro canciones y tres remixes. "Veníamos de Las Montañas, que era más trascendental, y esto es más terrenal", dice Sandra, que para el videoclip de Hasta quedarnos rotos tuvo que sacar su faceta de actriz: "Me besé con 10 personas en una tarde", recuerda.

La música que hacen toca casi todos los palos. Tienen temas techno pero también melódicos, y en un proyecto a futuro se plantean hacer remixes de temas propios. "A mi me gusta mucho el club, pero no consumo drogas", cuenta Sandra, algo que Martín no entiende muy bien. "Si fuera cantante estaría todo el día Maritrini", asegura Victoria Martín.

Antes de formar Delaporte, Sandra cantaba en las famosas "BBC". "Cuando hice bodas, bautizos y comuniones me quería morir", cuenta la cantante, que reconoce que muchas veces tiene que tomarse uno o dos plátanos antes de salir al escenario "para estar a tope".

Pasan mucho tiempo juntos componiendo, grabando, viajando... Pero por suerte no discuten mucho. "Siempre es muy asertivo todo, llevamos años de psicólogo para eso", dice Sandra antes de recomendar a todo el mundo que cuide su salud mental.

Terminamos la entrevista haciéndoles un test para saber cuánto se conocen. ¿Sabe Sergio cuál es el postre favorito de Sandra?, ¿cuál es su mayor defecto?

