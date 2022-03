Eduardo Navarrete saca su moda a la calle: "Las modelos irán en carros de supermercado empujadas por varones"

Te interesa Eduardo Navarrete, del transformismo con 17 años a referente en la moda y amigo de Verónica Forqué

Le encanta la tertulia y la charla así que estamos encantados de recibirlo. Eduardo Navarrete está que se sale con sus colecciones de moda, los cortos que hace, el programa en el que participa y los desfiles que va a llevar a cabo dentro de Madrid es Moda. "Lo que quieren hacer es una alternativa al desfile clásico de IFEMA que es más aburridete", cuenta el modisto.

Navarrete saca su moda a la calle

Así, Navarrete saldrá con toda su ropa a la calle para hacer un desfile al que "está invitado todo el mundo". "Mi desfile es el día 9 de marzo a las 8 de la tarde en la Calle Toledo número 54 y las modelos van sobre carros del supermercado empujadas por varones. Madrid Moda te da la oportunidad de hacer estas cosas, echar la moda a la calle, porque la moda tiene que ser para todo el mundo", asegura.

"Mis desfiles siempre han sido diversos, con una moda plural para todo los cuerpos, todas las razas y todo todo", cuenta el diseñador, que apuesta por nuevos rostros.

Con esta temática del supermercado ya ha hecho varios desfiles. "Para todo esto hay mucho trabajo, en uno hubo 60 modelos, fue un despliegue y estuvimos ocho meses para montarlo", cuenta Navarrete, que después de tanto curro dice que ya no sacará nada nuevo hasta "el año que viene o el siguiente".

Todas sus prendas están hechas y confeccionadas en España, sobretodo en Madrid y Alicante. "Tenemos que crear industria, irme fuera sería más barato pero iría en contra de mis principios", asegura.

Los patronajes de sus prendas son bastante normales y son los estampados los que marcan la diferencia. "Tengo fama de moderna pero no soy tan moderna", cuenta.

Su regreso a Maestros de la Costura

Se hizo conocido gracias a su participación en Maestros de la Costura hace unos años y ahora ha vuelto para formar parte del grupo de "los veteranos".

"Quiero decir que yo tenía muchísimo miedo. He vuelto haciendo un acto de generosidad muy grande. Me han tratado muy bien. Me daba miedo pero es mi profesión. No es como ir a MasterChef porque si se quema una paella vale, no soy cocinera", dice.

Vuelve a ver a Navarrete en el minuto 22:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.