Fabbio: "Dentro de dos días voy a grabar un reggaeton muy duro, muy calle, con Quevedo y los canarios"

Fabbio y Violeta se enamoraron en Supervivientes hace un par de años y pronto serán uno más en la familia. Si ya la llegada de su perrita Canela supuso una novedad, ahora con el nacimiento de Gala darán un nuevo paso en su relación al convertirse en padres.

Que se parezca a ti, dedicado a su chica y su futura hija

Que se parezca a ti es el tema que el cantante ha estrenado para celebrar la llegada de su hija, y para el vídeo quiso utilizar imágenes de su día a día, sus rutinas e incluso las revisiones del embarazo a las que acudió Violeta. "El videoclip lo filmé yo con mi novia, algo casero y bonito, nos apetecía algo auténtico. Nosotros podemos tener muchos seguidores y vivir de la imagen, pero nos apetecía algo casero", asegura.

El cantante se puso a trabajar en el tema nada más conocer que se convertiría en padre. "Cuando me enteré de que estaba embarazada fui al estudio y me salió esta bachatita rica", recuerda el artista, que aunque tenía otros proyectos entre manos quiso dedicarle a su chica y su futura bebé la canción que merecían. "La filmaba también cuando se enfadaba, en pijama, gritando y sin maquillar, pero no me las dejó publicar", apunta.

"En la intimidad hacemos cosas peores", bromea el argentino sobre las críticas que recibió cuando sus seguidores vieron su foto con el test de embarazo entre los dientes. "Eso lleva pis", le decían algunos fans. Muchos de sus seguidores están obsesionados también con su perrita, una pomerania que acumula miles de fans. "La gente nos pide fotos con Canela en vez de con nosotros", bromea.

Omar Montes será el padrino de su hija Gala

Omar Montes va a ser el padrino de Gala, una noticia que quisieron anunciar en uno de sus conciertos. "Fuimos a Supervivientes juntos, Omar fue el que vivió la historia, fue el testigo de nuestro amor y ahora es muy amigo", explica sobre su relación con el artista, con el que además está trabajando en un Diablita 2.0.

Su colaboración con la esfera canaria: "Se va a llamar Turbulencia"

El artista nos adelanta en exclusiva que pronto grabará un tema nuevo con los chicos de Cayó la Noche, unos artistas canarios entre los que se encuentran Quevedo, La Pantera y Giussepe.

"Dentro de dos días voy a grabar un tema bueno, es una bomba, con los chicos canarios. Dura siete minutos y somos 10 artistas", adelante sobre Turbulencia, un título que nos ha dado en rigurosa exclusiva. "Es un reggaeton muy duro, muy calle", asegura.

Vuelve a ver a Fabbio:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.