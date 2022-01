El fan que se obsesionó con Merche: "Tuvimos que llamarle la atención. Me mandaba flores y me llamaba a casa"

Se dice pronto pero 20 años sobre los escenarios han supuesto una auténtica carrera de fondo para Merche, que este 2022 presenta su disco 20 conmigo, un álbum con el que celebra todos estos años en la música. La gira homónima comenzará el 15 de febrero en El Teatro Lara de Madrid.

"Solo hice un concierto de toda la gira que tenía preparada. Soy animal de escenario y me apetece, la pandemia ha sido dura. Tengo ganas de rememorar todos estos temas que me han dado tantos éxitos, como Abre tu Mente, Si Te Marchas o Cal y Arena", asegura la cantante, que desempolvará estos éxitos casi inmortales para deleitar a sus fans de toda la vida.

20 conmigo: gira y disco homónimo

Barcelona, Valencia, Cadiz, Sevilla o Málaga son algunos de los puntos de al geografía española que Merche recorrerá este año. Las fechas se irán conociendo poco a poco y sus grandes éxitos serán los protagonistas del show. "Las protagonistas van a ser estas canciones, va a ser gira dedicada a estas canciones", cuenta la artista.

El próximo 11 de febrero la cantante lanza a la venta su décimo disco, 20 conmigo. "Hay 10 canciones inéditas y un regalillo musical relacionado con estas canciones", desvela la cantante, que confirma que los que salen con ella en el videoclip del tema Mis Amigos son realmente miembros de su entorno más cercano. "Son mis amigos de toda la vida, y los que no son 'merchitos', son mis fans", cuenta. "Siento agradecimiento a ellos, es una suerte haber vivido de mis canciones".

Después de tantos años sobre el escenario, la cantante asegura que no tiene rituales a la hora de salir a actuar pero sí suele calentar la voz. "Mis merchitos se ponen en primera fila y ya me conocen, saben que gesticulo con la boca. Me concentro, no hablo", cuenta antes de apuntar que ya no suele ponerse nerviosa.

El fan que se obsesionó con ella

Con tantos años de carrera profesional a sus espaldas le ha dado tiempo a encontrarse en situaciones de lo más inverosímiles. En concreto, recuerda el comportamiento de un fan que estaba un pelín obsesionado con ella. "Había un fan que me mandaba flores siempre, estuvo un par de años y al final tuvimos que localizar quién era y llamarle la atención. Me llamaba a casa, mi madre le decía 'chiquillo, te vas a buscar un problema", cuenta.

Lo más curioso de todo es que el chaval trabajaba en una compañía telefónica y gracias a su empleo pudo localizar el teléfono de la familia de Merche. Al final acabaron por despedirle. Él mismo se metió en un problema.

Un medley de 11 minutos con los temas más icónicos

La cantante ha querido volver a grabar sus temas más emblemáticos en una versión extendida que le da una vuelta de tuerca al sonido al que estábamos acostumbrados.

"Hemos grabado un medley de 11 minutos y pico en el que hago un repaso a estas canciones pero versionaras completamente", desvela la cantante.

Puedes ver a Merche en el minuto 25:

