Farmacéutico Fernández: "He trabajado mucho de noche, una vez vino uno y me dijo 'me das el pack de follador"

Se hace llamar @farmacauticofernandez pero su nombre real es Álvaro. Es el farmacéutico más popular de TikTok e Instagram, plataformas en las que acumula más de un millón y medio de seguidores.

"En la farmacia no me conocen tanto por la media de edad, no coincide con el cliente de TikTok", dice antes de reconocer que sí le han pedido alguna foto "para los nietos".

El profesional se ha hecho muy popular por su lenguaje cercano, con el que enseña a los más despistados cómo usar supositorios, además de dar consejos sobre la píldora, los métodos anticonceptivos... "He trabajo mucho en la farmacia de noche, siempre pasan cosas", cuenta.

"Una vez vino uno y me dijo 'me das el pack de follador' y no sabía lo que era. Me dijo 'qué clase de farmacéutico eres tú que no sabes lo que es'. Me dijo que era Viagra, condones y lubricante, lo sabe todo el mundo. Lo sabía todo el mundo menos yo. Se lo di, eran 60 euros y solo tenía 50. Dejó los condones", recuerda el farmacéutico.

Son muchas las consultas que le llegan a las redes, donde incluso le mandan fotos pidiendo diagnósticos. Algunas son más serias que otras, como por ejemplo... "¿Se puede dormir con calcetines?". "Sí, y hace que concilies el sueño más rápido", cuenta antes de añadir vale, es útil, pero también da mal rollito.

No solo tiene contenido para redes, también ha publicado el libro Nadie nace sabiendo, donde da consejos sobre sexo. "Todos los consejos son muy básicos pero en el colegio no me dieron ninguna charla", dice."Mi jefa es mi hermana así que no le puedo pedir un aumento por llevar más clientes", cuenta Álvaro, que nunca va en bata en su farmacia de Alcalá de Henares.

