Greta Fernández: "Me entra hambre viendo vídeos de ASMR de comida, el de pulpo me encanta"

"Me gustan los vídeos de ASMR, un día me grabaré", nos confiesa. "Me entra hambre viendo los de comer, el de pulpo me gusta mucho". ¡Omg!

La actriz protagonizó uno de los vídeos de C Tangana, concretamente en el de 'Persiguiéndonos', hace cuatro años ya, antes del boom de Mala Mujer. ¿Siguen teniendo relación?, ¿le gusta a ella el trap?, ¿le gustaría protagonizar otro vídeo? "Sí, de Beyoncé". ¡Apunta alto!

¡Sergio Bezos y Pablo Ibarburu ponen a prueba a Greta Fernández con un nivel de preguntas altísimo en su entrevista en prácticas y el Hobby Yuser! ¿En qué animal le gustaría reencarnarse?, ¿qué hay después de la muerte?, ¿cree en la democracia?, ¿lo haría mejor que los políticos actuales?

