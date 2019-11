C. Tangana "busca tu mensaje pero no ve na" en '5 Stars', con Duki, Neo Pistea, Polima Westcoast

C. Tangana se han unido a los trapero argentinos Duki y Neo Pistea y al chileno-angolés Polimá Westcoast para presentar '5 Stars'. Un tema en el que vuelve al trap puro dejando al lado los ritmos latinos con los que coquetea de vez en cuando y que habla de los excesos y la fama y de la soledad que eso provoca.

C. Tangana en el vídeo de '5 Stars' / Youtube / C. tangana

Dos meses después de su éxito 'No te debí besar' junto a Paloma Mami y tan sólo tres semanas después de lanzar 'Pronto llegará' junto a Darrell; C. Tangana vuelve a la carga con '5 Stars', un tema para el que ha contado con la colaboración de los traperos argentinos Duki y Neo Pistea y del chileno-angolés Polimá Westcoast.

A diferencia de sus dos canciones anteriores, '5 Stars' se aleja totalmente de los ritmos latinos para volver al trap más puro. Mucho más cercano a las canciones de 'Avida Dollars', su mixtape lanzado en 2018, y en especial del éxito 'Llorando en la limo', Puchito vuelve a hablar de dinero y fama pero también de la soledad que eso le provoca.

"Champagne y espumoso de to' los colores. Un mes que no hablamos y siento temblores" o "Miro el phone pero no hay na", son algunas de las frases que reflejan la angustia del cantante, y es que como él mismo dice, "cada uno se busca sus propias prisiones".

La canción está producida por su incondicional Alizzz y por Sky Rompiendo, responsable de muchos éxitos de artistas como J Balvin. El videoclip que acompaña el tema está dirigido por Dano (Llorando en la limo) y refleja completamente la letra de la canción.