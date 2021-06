Hugo Cobo presenta su EP 'Sanaré': "Es más maduro y tiene otro color"

Hugo Cobo // yu No te pierdas nada

"Es como más maduro y tiene otro color", dice Hugo Cobo sobre este Sanaré, la segunda parte de su primer lanzamiento: Doleré. "La música me ayuda mucho a tirar para adelante", dice el cantante, que tiene en su familia la red de apoyo necesaria para seguir trabajando en una industria difícil. "También mis gatos", añade el cantante, que cuenta mucho con la opinión de los felinos. "Si se van es que no les gusta", cuenta.

Jarana es el primer single de este nuevo EP, que contendrá seis canciones. "Me encantaría que fuera la canción del verano y que me quieran en todos los lados para cantarla", dice con una sonrisa. "Con que le guste a la gente me conformo".

Para este primer single el cantante colabora con Lennys Rodríguez, a la que ya conocía antes de salir en OT. "A nivel de sonido tiene de todo, ninguna canción la vas a escuchar igual", dice el cantante, que nos confiesa también que nunca se para a mirar los comentarios de los vídeos o las fotos. "No está bien buscar tanto porque te obsesionas, yo voy pasando y veo algo", cuenta el artista.

Hace poquito el cantante se subió al escenario junto a Maialen para cantar su Fusión del Núcleo. "Lo flipé", dice antes de explicar cómo surgió todo lo de la capa. "Ni la chaqueta es mía ni nada es mío, me pegué la capa con un celo y niquelado", explica el cantante, que salvó el outfit y parecía uno más del equipo.

Hugo Cobo se subirá pronto al escenario, el día 23 en el Teatro Rialto. "Estoy preparando un show muy guapo, hay muchas cosas que son sorpresa", dice después de dejar caer que es posible que Maialen haga una aparición especial en el show.

Terminamos con Hugo Cobo cantándonos un trocito en acústico de su tema Jarana y con Maya Pixelskaya, que ha puesto al cantante ha jugar al ya mítico juego "la bola y las monedas".

Puedes ver a Hugo Cobo en el minuto 25:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.